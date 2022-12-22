Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor! 2023 yeni memur maaşları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

22 Aralık 2022 Perşembe, 10:36

Yeni yıla sayılı günler kala emeklinin gözü kulağı alacağı zamma çevrildi.



TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri ile emekli maaş zammında 5 aylık oran netlik kazandı. 2023 yılının ilk ayı olan Ocak ayında 6 aylık oran ile emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek.

MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI MI?

Memur zammı henüz açıklanmış değil. 3 Ocak 2023 Salı günü aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak ve memur zammı şekillenecek.

2023 OCAK SSK/BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

5 aylık enflasyon verisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranı 14.04 olarak hesaplandı. Bu rakama aralık ayı enflasyon verisi eklenecek. Aralık ayı enflasyonunun 5 puan artması SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 19'luk bir zam alması anlamına gelecek.

EMEKLİLERİN GÖZÜ REFAH PAYI BEKLENTİSİNE ÇEVRİLDİ!

Geçtiğimiz yıl en düşük emekli maaşı 1.500 liradan 2.500 liraya temmuz ayında ise en düşük emekli maaşı 3.500 liraya yükseltilmişti. Bu yıl da benzer bir şekilde en düşük emekli maaşının 3.500 liradan 4.500 liraya yükseltilip yükseltilmeyeceği henüz bilinmiyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu anda SSK'lı bir emeklinin en düşük emekli aylığı 3.500 lira olarak ödeniyor. 6 aylık enflasyon verisinin yüzde 20 olarak hesaplanması halinde en düşük emekli maaşı 4.200 liraya yükselecek. yüzde 30'luk bir zam yapılması halinde 4.550 TL'ye yükselecek.

ARALIK ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak