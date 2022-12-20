Ekonomim yazarı Alaatin Aktaş: Memur ve memur emekliler 11 bin 500 lira eksik maaş aldı

20 Aralık 2022 Salı, 11:50

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 14.00'te üçüncü kez toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantının ardından asgari ücret rakamının belli olacağını söylemişti.

Ekonomim yazarı Alaatin Aktaş, asgari ücretlinin yanı sıra memur ve emeklilerin 2023 maaşlarının belli olmasından önce "Enflasyona ezdirmeme önce eksik ödemeler telafi edilerek başlar" diyerek yazı kaleme aldı. Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Memur ve memur emeklileri bu yılın ilk altı ayı toplamında TÜFE artışına kıyasla tam 11 bin 506 lira eksik maaş aldı. Hesaplama gıda enflasyonuna göre yapıldığında eksik maaş tutarı 14 bin lirayı da aşıyor.

Kaldı ki bu hesaplamada bir üst vergi dilimine girmekten ötürü net maaşta ortaya çıkan gerileme dikkate alınmadı. Yoksa ocakta 10 bin 750 lira olan maaş birkaç ay içinde üst vergi dilimine girildiği için nominal olarak da azaldı.

'YÜZDE 7 ZAM OLUŞAN KAYIBI GİDERİLMEDİ'

Yılın ikinci yarısı için ilk yarıdaki enflasyon farkının yansıtılması ve yüzde 7 zam yapılmasıyla enflasyon yakalandı. Ama ilk altı ayda oluşan kayıp giderilmedi ki...

Memur TÜFE’ye göre yalnızca temmuz ve ağustosta artıya geçti, enflasyondan daha yüksek gelir elde etti.

Gıda enflasyonuna göre ise temmuz ve ağustosta da artıya geçmek mümkün olmadı.

Bu yıl aralıktaki TÜFE artışının yüzde 3, gıda maddelerindeki fiyat artışının yüzde 5 olacağı varsayımına göre ikinci yarıda uğranılacak kayıp TÜFE’ye göre yaklaşık 2 bin lira, gıda enflasyonuna göre 7 bin lira.

'ENFLASYONUNA KARŞI 22 BİN LİRA KAYIP'

Yani şu durumda geçen yılın aralık ayında 10 bin lira maaşı olan bir memur 2022’nin tümünde TÜFE’ye göre 13 bin, gıda enflasyonuna karşı 22 bin lira kayba uğrayacak.

İşte öncelikle giderilmesi gereken kayıp bu.

Ama bu farkın bir defada verilmesi de yeterli değil.

Bu enflasyonist ortamda aylarca reel olarak eksik maaş ödenmesi gibi bir durum var. Oluşan farkı bir seferde gidermek işte bu yüzden yeterli sayılmamalı."