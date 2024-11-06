Milyonlarca lira buhar oldu! Ünlü e-ticaret sitesi kapandı: Binlerce mağdur var!

Yayınlanma: 06.11.2024 - 09:50

Güncelleme: 06.11.2024 - 10:42

Özellikle her ay düzenlenen yüksek indirim kampanyaları, siteye çok sayıda yeni müşteri çekmişti. Ancak müşteriler, siteye giriş yapamadıkları gibi, çağrı merkezi ve müşteri hizmetlerine de ulaşamadı.

Şirketin merkez ofisine gitmeyi deneyen bazı müşteriler ve tedarikçiler ise burada da muhatap bulamadı.

Mağdurlar yalnızca bireysel müşterilerle sınırlı değil; İŞKOM AVM’ye ürün sağlayan çeşitli tedarik firmaları da ödemelerini alamadıklarını belirtiyor.

İktidara yakın Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, pek çok tedarikçi, şirkete sağladıkları malların bedellerinin ödenmemesi nedeniyle zor durumda kaldıklarını ve borçların tahsili için yasal yollara başvurmak zorunda olduklarını dile getiriyor.

MİLYONLARCA LİRA BUHAR OLDU

Sitenin faaliyet gösterdiği kısa süre içinde yüzlerce müşteriden büyük miktarlarda ödeme aldığı, kaybolan paranın on milyonlarca lira seviyesinde olduğu iddia ediliyor. Özellikle mağdur sayısının artması, şirketin dolandırıcılık şüphesiyle inceleme altına alınmasına yol açtı.

Mağdurlar adına açıklama yapan Avukat Ali Kaya “Bu sitenin vurgun amacıyla kurulduğu çok açık. Bunun için tüm hukuki işlemleri başlattık. Konu ciddi bir dolandırıcılık vakası olarak soruşturuluyor” dedi.

MAĞDURLAR ÖRGÜTLENİYOR

Öte yandan binlerce mağdur, seslerini duyurmak için sosyal medya üzerinden örgütlenmeye başladı.

Özellikle sosyal medya platformlarında açılan mağdur gruplarında insanlar, yaşadıkları problemleri paylaşarak birbirlerine destek olmaya çalışıyor. Bu gruplarda yer alan mağdurlar, savcılığa başvurmayan diğer mağdurları da harekete geçmeye davet ediyor.