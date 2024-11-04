Türkiye'yi de şikayet etmişti: Çin AB'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:44

Güncelleme: 04.11.2024 - 15:44

Çin, Türkiye'nin ardından Avrupa Birliği'ni de ek otomobil vergileri konusunda Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet etti. Çin Ticaret Bakanlığı, AB'nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı tarifelerle ilgili olarak perşembe günü DTÖ'ye başvuruda bulundu.

AMAÇ YEŞİL DÖNÜŞÜMDE İŞBİRLİĞİ

Bakanlık açıklamasında, bu adımın elektrikli araç sektörünü koruma ve küresel yeşil dönüşümde işbirliğini destekleme amacı taşıdığı belirtildi. Geçtiğimiz hafta, AB’nin Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 35,3'e kadar vergi uygulama kararı aldığı bildirilmişti.

Çinli yetkililer, AB’nin “korumacı” adımlarından duydukları memnuniyetsizliği ifade ederken, bu yıl AB’nin konyak, süt ürünleri ve domuz eti ithalatıyla ilgili de soruşturma başlattığı hatırlatıldı. Çin Ticaret Bakanlığı, “AB'nin, endüstri ve kamuoyu dahil birçok kesimden gelen itirazlara rağmen yüksek telafi edici vergiler uygulaması hayal kırıklığı yaratıyor. Çin olarak bu duruma kesinlikle karşıyız” dedi.

TÜRKİYE'Yİ DE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Çin, Türkiye'yi de benzer gerekçelerle DTÖ'ye şikayet etmişti. Türkiye’nin Çin’den ithal edilen şarj edilebilir hibrit ve ticari araçlara ek gümrük vergisi ve ithalat lisansı zorunluluğu getirmesi, Çin Ticaret Bakanlığı tarafından “ayrımcı ve korumacı bir önlem” olarak nitelendirilmişti. Çin, Türkiye'yi DTÖ yükümlülüklerine uymaya ve bu kararları geri almaya davet etti.