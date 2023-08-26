Milyonlarca memurun gözü üyelerinin çoğunluğunu iktidarın belirlediği hakemde

Yayınlanma: 26.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.08.2023 - 03:00

Milyonlarca memur ile memur emeklisinin 2024-2025 zam oranını belirleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu üyeleri belirlendi. Aynı zamanda işveren olan iktidarın ağırlıklı olarak belirlediği hakem kurulu kesin nitelikli kararını en geç 31 Ağustos’ta açıklayacak. Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) hakem kurulundan emekçiler lehine bir karar beklemediklerini açıkladı.



AKP’DEN ADAY ADAYIYDI



Toplam 11 kişilik Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun başkanı, cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Erdoğan, kurulun başkanlığına bu yıl Sayıştay Başkanı Metin Yener’i seçti. Kurulda cumhurbaşkanınca belirlenen 4 üye bulunuyor. Bunun dışında en fazla üyeye sahip konfederasyon yani Memur-Sen tarafından belirlenen 2 üye ile Türkiye Kamu-Sen ile KESK’ten birer üye yer alıyor.



Komisyonun akademisyen üyesi de konfederasyonların önerdikleri toplam 7 üye arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. O isim de Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu oldu. Memur-Sen’in önerdiği Fatih Yardımcıoğlu ise AKP’den aday adayı olmuştu.



Aldığı karara itiraz edilemeyen hakem kurulu, kararını en geç 31 Ağustos’ta açıklayacak. Şimdiye kadar yapılan 6 toplusözleşmeden 2’si hakem kuruluna gitmişti. Hakem kurulunun kararı ise çoğunlukla hükümetin önerdiği rakamı kabul etmek olmuştu. 2012- 2013 sözleşmesinde zam oranını yarım puan artırmakla yetinmiş, 2020-2021 dönemini kapsayan sözleşmede ise hükümetin teklifini aynen onaylamıştı. Bu nedenle memurlar hükümetin 2024 için yüzde 15+10, 2025 için de yüzde 6+5 zam önerisinin çok değişmesini beklemiyor.



(Mehmet Bozgeyik)



‘YAPISI DEĞİŞMELİ’

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, kurulun 6 üyesinin doğrudan cumhurbaşkanı tarafından atanan isimlerden oluştuğunu belirterek, önceki kararlarına bakıldığında da iktidarla aynı kararların alındığına işaret etti. Bozgeyik, “Hakem kurulunun kararlarına karşı yargıya da başvurulamıyor. Yasanın bütünüyle değişmesini istiyoruz. Toplusözleşmenin önündeki engeller kaldırılmalı. Biz çoğunluğu işveren tarafından belirlenen hakemden emekçiler lehine bir karar beklemiyoruz” dedi.



KESK, Memur-Sen’in kazanım olarak sunduğu 50 madde için ise “Laf çok, kazanım yok” dedi ve şu bilgileri paylaştı: “11 hizmet kolunda sosyal medyadan “kazanım” diye paylaşılanların büyük bölümü önceki toplusözleşme maddeleri. 12 maddesi bir önceki sözleşmenin kapsamının kısmen genişletildiği maddeler. Üç ayda bir ödenen toplusözleşme ikramiyesi aylık ödemeye çevrilmiş.”

