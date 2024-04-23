Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor... Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortalarında yeni dönem mayıs ayında başlıyor. Zam hesabı değişti. Zamda üst sınırı maliyet endeksine göre belirlenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 15:59
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor... Trafik sigortasında yeni dönem
Abone Ol google-news

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren trafik sigortası zam oranının hesabı değişti. Artış oranı yeni oluşturulan maliyet endeksine göre belirlenecek. Trafik sigortası primlerinde mayıs ayına kadar her ay yüzde 5 artış kararı alınmıştı. Yeni uygulamayla zamda üst sınır da belli oldu.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SDDK) bu oranları 2 katına kadar artırma yetkisi bulunuyor. Ocak ve şubat aylarında artış yüzde 10 oldu. Mart ve nisandaki artış ise yüzde 5’te kaldı. Mayıs itibarıyla hesaplamada yeni bir evreye geçilecek. Bu tarihten sonra fiyatlar hasar maliyeti endeksine göre belirlenecek.

NTV'de yer alan habere göre, Yeni uygulamayla mayıs ayı zam oranı üst sınırı yüzde 3. Maliyet endeksini en fazla asgari ücret artışı etkiliyor. Kazaların hasar ödemeleri mevcut asgari ücret düzeyine göre belirleniyor. Asgari ücrete temmuzda zam yapılmazsa bu trafik sigortasında da fiyatın çok fazla artmayacağı anlamına geliyor.


trafik sigortası haberleri maliyet haberleri zam haberleri

İlgili Haberler

Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı

Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor

Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
Art arda yüzde 10 zam yapıldı... Trafik sigortasında ek maliyet oyunu

Art arda yüzde 10 zam yapıldı... Trafik sigortasında ek maliyet oyunu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Steinmeier'e Filistin protestosu... Valilik gözaltıları yalanladı

Steinmeier'e Filistin protestosu... Valilik gözaltıları yalanladı
Balonlar Türk bayraklarıyla havalandı!

Balonlar Türk bayraklarıyla havalandı!
Erdoğan görevi bırakmalı

Erdoğan görevi bırakmalı
Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle

Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle
Eski THY Başmüfettişi Bilal Yıldız, THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı

Eski THY Başmüfettişi Bilal Yıldız, THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 23 Nisan 2024 Salı yayın akışı ve tv rehberi

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 23 Nisan 2024 Salı yayın akışı ve tv rehberi
Cübbeli Ahmet hayat pahalılığını böyle övdü... Sosyal medya bu sözleri konuşuyor: 'Günahlara karşı eğilim azalıyor'

Cübbeli Ahmet hayat pahalılığını böyle övdü... Sosyal medya bu sözleri konuşuyor: 'Günahlara karşı eğilim azalıyor'
Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?

Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?