Milyonlarca yurttaşı ilgilendiriyor: Yeni yıl gelmeden silinecek
Yeni yıla az bir süre kala kredi kartı, banka kartı, indirim kartlarında biriken puanlar için tüketicilere uyarılar gelmeye başladı. Para olarak da kullanılabilen puanlar yeni yıl gelmeden silinecek. Ancak bankalarda ise uygulama biraz daha farklı. Süre 6 ay ila 24 ay arasında değişebiliyor.
Akaryakıttan gıdaya, giyimden kozmetiğe neredeyse her alanda kullanılan alışveriş kartlarında biriken milyonlarca liralık puanlar 31 Aralık tarihi itibarıyla siliniyor. Alışveriş esnasında tüketicilere indirim ve farklı avantajlar sunan alışveriş kartları için markalar müşterilerine şimdiden bilgi mesajları atmaya başladı.
BİRİKEN PUANLAR NE OLUYOR?
Bu kartlarda kredi kartlarında olduğu gibi alışveriş yaptıkça para yerine geçen puanlar birikiyor. Her firma belirli miktarlarda puanlar yüklüyor. Bu puanlar biriktikçe para olarak kullanılıyor. Tüketiciler biriken puan kadar alışverişi belki de ücretsiz yapacak ya da biriken puan kadar indirim alabiliyor. Ancak puanlar kullanılmadığı takdirde 1 Ocak 2023’ten itibaren toplanan ve karşılığı para olan bu puanlar bankaya ya da kartı veren markaya kalıyor.
BANKALAR İÇİN SÜRE DEĞİŞİYOR
Kredi kartı ve banka kartlarında ise durum biraz daha farklı. Her bankanın para puanları için son tarih sınırı farklı. Bankalar 6 ila 24 ay arasında değişen sürelerde tüketiciye sınır koyabiliyor. Bu kapsamda tüketicilerin bankalardan bilgi alması gerekiyor. Bankaların mobil uygulamalarından da süre kontrolü yapılabiliyor.
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