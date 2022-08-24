Uzmanından uyarı: 'Kredi kartı' fotoğraflarınızı WhatsApp gruplarında paylaşmayın!

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:52

Online tahsilat, link, SMS veya e-posta aracılığıyla ödeme gibi yöntemler gittikçe yaygınlaşıyor. Online tahsilat sistemi şirketi genel müdürü Erman Yapıcı, bu yöntemlerin dışında, WhatsApp sohbetleri gibi yollar tercih edenlerin finansal bilgilerinin tehlikede olabileceği konusuna dikkat çekti.

Yapıcı, “Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) satış, finans ve muhasebe ekiplerinin iletişimi için oluşturulan anlık mesajlaşma uygulaması gruplarında kredi kartı fotoğraflarını paylaşmak gibi bir hataya sıklıkla düşüyor. Kredi kartının POS cihazının yanında bulunmaması durumunda tercih edilen bu yöntem, işletmelerin kredi kartı bilgilerini tehlikeye atıyor” dedi.

"KART BİLGİSİNİ TÜM ÇALIŞANLAR GÖREBİLİYOR"

İşletmelerin bayilerinden, abonelerinden veya müşterilerinden taksitli veya tek çekim kredi kartı tahsilatı yapmak için kredi kartı fotoğraflarını online sohbet kanalı üzerinden paylaştığında bilgileri görmemesi gereken çalışanların da kart bilgilerine erişebildiğini hatırlatan Yapıcı, şöyle konuştu:

"Cüzdanımızı kaybettiğimizde, çalınma riskine karşın tüm kartlarımızı iptal ettiririz. CVC ve son kullanma tarihi gibi bilgilerin üçüncü tarafların eline geçmesi, kartımızın çalınmasıyla eşdeğer bir konumda duruyor. Bu noktada kartların ön ve arka yüzlerinin fotoğrafları çok sayıda kişinin erişebileceği biçimde ikinci kişilerle paylaşıldığında, çalınma risklerine kapı aralanıyor. Böyle olunca hem müşterinin, hem de şirketin finansal güvenliği tehlikeye giriyor. Öte yandan tahsilat süreçleri dağınık bir biçimde ilerliyor. Online tahsilat çözümleri tam da bu noktada devreye girerek, hem kart çalınma risklerini bertaraf etmeye, hem de ödeme ve nakit akışlarını tek noktadan takip etmeye olanak tanıyor."