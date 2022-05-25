Milyonları ilgilendiriyor: 3600 ek gösterge ve kripto masaya yatırıldı
Beştepe, dün milyonları ilgilendiren iki önemli toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantılarda, 3600 ek gösterge ve kripto para düzenlemeleri masaya yatırıldı.
Dün Ankara'da kira artışları haricinde iki önemli toplantı daha yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantılarda, 3600 ek gösterge ve kripto para düzenlemeleri masaya yatırıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin ay sonuna yetişeceğini söylemişti.
Beştepe'de yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı öğrenildi.
NTV'nin edindiği bilgiye göre, toplantıda ek gösterge çalışmalarındaki son hazırlıklar ele alındı. Bakan Bilgin'in AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapması ve sonrasında Memur-Sen'i 10 Mayıs'ta olması planlanan ve öyle açıklanan nihai toplantı için çağırması bekleniyor. Dört meslek gurubu için (Polis, hemşire, din görevlisi, öğretmen) emekli ikramiyeleri ve emekli maaşında yüzde 25'e yakın artış öngörülüyor.
KRİPTO PARA YASA TASARISINDA NELER VAR?
İkinci toplantıda ise bir süredir hazırlıkları süren kripto para düzenlemesi ele alındı. Bir önceki toplantıya ek olarak bu defa Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katılımcılar arasında yer aldı.
Yasa haline gelmesi planlanan taslağın içeriğine göre, Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasası araçlarının kripto varlıklar olarak ihracına yönelik esasları belirleyebilecek. Bu konuda her türlü yaptırım ve düzenleme için kripto varlığın türüne göre Merkez Bankası, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ayrı ayrı yetkili olabilecek. Kripto varlık alım-satım platformu kurulabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak gerekecek.
Yurt dışında yerleşik kripto varlık platformları, ilgili yasa yürürlüğe girdikten sonra bir ay içinde Türkiye'de yerleşik kişilere hizmet vermeyi, faaliyetlerini sonlandıracak. Hazırlanan taslağa vergisel boyut içeren yeni maddelerin eklenmesi de öngörülüyor.
Video Haberler
- o anlar kamerada
- 'Yargı hukuka değil, iktidara göre işliyor'
- 'Ay sonuna kadar 85 liram kaldı'
- Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
- Dikkat! Bu 3 sahile girmenin cezası 109 bin TL
- Boş havuza düşen domuz yavruları kurtarıldı
- 12 metrelik elektrik direğinde asılı kaldı
- İstanbul'da korkutan yangın
- 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak öldürüldü
- Yasadışı bahis sitesine operasyon; 24 gözaltı
En Çok Okunan Haberler
-
- Koç-ROK tartışmasının sahne arkası
- Sedat Peker de devreye girdi
- Teksas'ta katliam: 21 ölü!
- 'Para gönderttiğin paravanın başında ailenden kim var?'
- AKP'li isimler A Haber'de yanıt verme sırasına girdi
- Atatürk bir kez daha haklı çıktı
- Külünk'ten tehdit paylaşımları!
- Merkez Bankası hakkında kritik iddia
- Evdeki 3 kişinin ifadeleri ortaya çıktı
- AKP'den ilk yanıt geldi