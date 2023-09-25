Milyonların gözü AYM'de... Ek MTV iptal edilecek mi? Yeni bir vergi gündeme gelir mi?

Yayınlanma: 25.09.2023 - 10:28

Güncelleme: 25.09.2023 - 10:28

İktidar, 14-28 Mayıs seçimlerinin hemen ardından Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacını gerekçe göstererek, tüm taşıtlardan 2023 yılı için bir kereye özgü iki katı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören bir karar aldı. Ardından ilgili düzenleme hızla Meclis'e sunuldu ve yasalaştı.



Ek MTV'nin birinci taksitinin son ödeme süresi 6 Eylül'e kadar uzatılmıştı. Vergiyi ödemeyen yurttaşlar; araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurtdışına çıkaramayacak.

DÜZENLEME YARGIYA TAŞINDI

Kararın ardından CHP ise ek MTV düzenlemesini yargıya taşıdı.

CHP, 15 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7456 sayılı "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini yaparak, dosyayı esastan görüşmeye karar vermişti.

PERŞEMBE GÖRÜŞÜLECEK! EK MTV İPTAL EDİLECEK MI?

Başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşülerek karara bağlanacak.

Halk Tv yazarı Olcay Aydilek'in köşesinde aktardığına göre, ekonomi yönetimine göre yargı, bu tabloyu net olarak görüyor ve biliyor. Ekonomi yönetimi, bu çerçevede ek MTV’ye ilişkin düzenlemenin iptal edilmesini beklemiyor. İptali, düşük bir olasılık olarak değerlendiriyor.

Olacay'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

YENİ VERGİLER Mİ GELİYOR?



"Diyelim ki ek MTV düzenlemesi iptal edildi. Hemen, ek MTV’nin yarattığı boşluğu dolduracak ve gelir yaratacak yeni bir vergi gündeme gelir mi? Yıl sonuna dek yeni bir vergi çalışması “şimdilik” görünmüyor.

Dış kaynak girişinin son derece sınırlı olduğu, cari açığın büyüdüğü, enerjide maliyetlerin arttığı, bütçenin alarm verdiği bir süreçte yeni sürprizlere hazırlıklı olmak gerekiyor.

Zam ve vergilerde, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler sonrasında vitesin yükseltmesini bekleyebiliriz."