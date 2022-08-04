Milyonların gözü EYT düzenlemesinde: İşte masadaki formüller
2023’ün başlarında EYT’lilerin sorununu çözecek düzenlemenin Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. İşte EYT düzenlemesi için konuşulan formüller...
Ekonomik krizin etkisiyle seçmen desteğini önemli ölçüde kaybeden iktidar, son dönemde EYT sorununu yeniden gündeme aldı. İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, emeklilikte yaşa takılanlar için konuşulan formülleri köşesine taşıdı.
Doğan, şunları sıraladı:
- 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup da gerekli prim gün sayısı ile çalışma yılını tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi.
- 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup da gerekli prim gün sayısını doldurmayanlara askerlik ve doğum borçlanması imkanı tanınarak, prim gün sayılarının tamamlayıp, yaşa bakılmadan emekli edilmesi.
- Tüm emeklilikte yaşa takılanlar için belirli prim gün sayısını tamamlayanların yaşa ve çalışma yılına bakılmadan emekli edilmesi ki, konuşulan prim gün tutarları erkekler için 9000 gün, kadın çalışanlar için 7200 prim gün.
- Emeklilikte yaş takılanların yaş şartında indirim yapılması.
- Prim gün sayısını tamamlayanların emekli aylıklarında belirli oranda kesinti yapılarak erken emekli edilmesi.
- Başta Almanya ve Finlandiya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde uygulandığı gibi emekliliğe kaç yıl kaldıysa her yıl için belirli oranda aylıklardan kesinti yapılarak emeklilik imkanı tanınması. Buna da kesintili emeklilik modeli deniyor.
"GENİŞ BİR DÜZENLEME YAPILACAĞINI SANMIYORUM"
Doğan, "Sosyal güvenlik sisteminin üzerine getireceği yük hesaba katıldığında, tüm emeklilikte yaşa takılanları kapsayacak, geniş bir düzenleme yapılacağını sanmıyorum. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişli olup da prim gün sayısını ve çalışma yılını tamamlayıp da yaşa takılanlara –ki, asıl EYT’li olan bu kesimdir- yönelik bir düzenleme yapılacaktır. Belki, bu kesim içinde prim gün sayısı eksik olanlara askerlik ve doğum borçlanması hakkı tanınarak, emekli olmalarına imkan tanınabilir" yorumunu yaptı.
İlgili Haberler
- Milyonların gözü EYT düzenlemesinde: İşte masadaki formüller
-
Video Haberler
- Benzin doldururken çakmağını yaktı, alevler içinde kaldı
- Tarih önünde hesabını vereceklerdir'
- Esin Şenol'u tehdit eden şahsın ifadesi ortaya çıktı
- Dolar/TL 18.05'i de geride bıraktı!
- 'Eczane eczane dolaşıyorlar; yok!'
- AKP'ye 'Kayıp 1000 Günü’ yanıtı
- Faciadan dönüldü: Benzin istasyonunda çakmak yaktı
- CHP harekete geçti: 'İptal' isteniyor
- AKP'li belediyenin çöken duvarına tepki
- Kaybolan Eyyüp hemşire 54 gündür aranıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bunu cumhurbaşkanına söyleyemeyiz'
- O isim istifasını verip; ülkeyi terk etti
- Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü kişi konuştu
- Eski ÖSYM Başkanı Aygün ilk kez konuştu
- KPSS ile ilgili büyük iddia!
- 'Tarihi rekor geliyor' diyerek uyardı
- Korkutan açıklama: Güneş fırtınası Dünya'yı vuracak!
- Bayrampaşa Hali'ndeki işçiler ayağa kalktı
- Milli kalecinin sakatlık durumu belli oldu!
- 'Kendi sahamızda da güzel bir sonuçla tur atlarız'