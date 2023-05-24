Mini geri çağırma kararı aldı

Yayınlanma: 24.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 24.05.2023 - 07:00

Mini, eski Cooper Hardtop ve Clubman modellerini yangın riski nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Geri çağırmaların, Cooper S ve John Cooper Works varyantları da dahil 2008 ila 2014 Clubman ve 2007-2013 Cooper Hardtop modellerini kapsadığı belirtildi.

Geri çağırmanın temel nedeni, önemli sıcaklık değişikliklerinin otomobilin tahliye hortumuna zarar verebileceğinden kaynaklanıyor ve buna açılır tavanlı araçlarda rastlanıyor. Bu noktada hasarlı hortum gevşeyebilir ve sonunda tahliye borusundan ayrılabilir. Bu sorun nedeniyle aracın içine su da girebilir.

Kış aylarında kullanılan tuzun su ile temas etmesi durumunda ise parçayı aşındırabilecek bir tepkime olabilir. Ardından ise yangına neden olabilecek bir kısa devreye yol açabilir.

Otomobil üreticisinden yapılan açıklamaya göre bu soruna en hızlı şekilde bir çare aranıyor.

Mini'nin herhangi bir geri çağırma yapmadan önce sorunla ilgili olabilecek altı olay tespit ettiği de aktarıldı. Bu olaylar, Eylül 2019 ile Ekim 2022 arasında, 2010 ile 2013 yılları arasında üretilmiş araçlarda meydana geldi.