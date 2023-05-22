Seçimde otomobil telaşı

Yayınlanma: 22.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.05.2023 - 03:00

Otomobil pazarında iki yıldır taşlar yerine oturmuyor. Otomotiv sektöründe, pandemi ve sonrasında çeşitli hammadde, parça ve taşımacılık krizlerine ek olarak mobilite ihtiyacının artışı da yanıtsız kaldı. Sektör, ekonomide yaşanan gelişmelerin de etkisiyle talebi karşılamaktan hâlâ çok uzak görünüyor.

ZİRVE YAPTI

Yüksek enflasyon ve kredi bulunurluğu problemleri nedeniyle 0 km otomobil fiyatlarının sürekli artması ve bunun sonucu olarak da ikinci el fiyatlarının aşırı yükselmesi zaten aylardır tüketicilerin en büyük sorunları. Seçim öncesinde iyice artan talep, seçimin ikinci turu öncesi ise zirveye ulaştı. Uzun süredir baskılanan döviz kurunun seçim sonrasında hızla yükseleceği endişesini taşıyan tüketiciler, bir an önce otomobil satın alarak birikimlerini korumak istiyor.

0 km otomobillerde bazı marka ve modellerde sıralar temmuz ayına ve sonrasına uzamışken aralık ayına sıra yazılan modeller de bulunuyor. Hatta bazı modellerde artık sıra bile yazılmıyor, çünkü 2023 için planlanmış tüm araçlar bitmiş durumda. Kurumsal ikinci el otomobil firmaları da ikinci elde talebin zirveye çıktığını açıklıyor. İkinci el pazarının büyük bölümü hâlâ galeriler ve sahibinden satışlarla yapılıyor. Pazarın bu bölümüyle ilgili bilgi de ekspertiz firmalarından geliyor.

(Cihan Emre)



‘PANİK YAŞANIYOR’

Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, seçimin ilk turu öncesindeki bir haftada ikinci el otomobil talebinin yüzde 100’ün üzerinde arttığını söyledi.

Emre, “Seçim sonrasında araç fiyatlarının yükseleceği öngörüsü tüketicinin genelinde hâkim olduğundan şu an panik alım-satımlar üst seviyede. Aracı olanlar farklı bir araç almak için acil satıyor, aracı olmayanlar fiyat artışı endişesiyle araç satın alıyor. Şu an talep olağanüstü artmış durumda” ifadelerini kullandı.

‘BUGÜNLERDE SATIN ALIN’

Sıfır araç tarafında ise çoğu markanın tedariki seçim sonrasına bıraktığı bilgisini aldıklarını aktaran Emre şunları söyledi:

“Araç bulunurluğu sıfır tarafında halen bir sorun teşkil ettiği ve daha ulaşılabilir olduğu için ikinci el araçlar gözde durumda; yatırım amacıyla alım-satım yapanlar çoğunlukta ancak otomobile ihtiyacınız varsa mutlaka bugünlerde satın alın. Bu talep fiyat artışını da tetikleyecek.”