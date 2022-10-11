Mısır'dan MIR kart adımı

11 Ekim 2022 Salı, 09:38

Ukrayna’yı işgal girişimi sonrası ekonomik yaptırımlara maruz kalan varlıkları dondurulan Rusya, rotayı Türkiye ve Çin’e çevirdi. Avrupa’daki yaptırımlar nedeniyle tatil programlarını değiştiren Rus halkı da hiçbir yaptırım olmadığı için Türkiye’yi terci ediyordu. Ancak ABD’nin yaptırım tehdidi nedeniyle Rusya’nın MIR sistemi kapatılmak zorunda kalındı.

Bu sistemi Türkiye ve Rusya Visa ve MasterCard gibi uluslararası ödeme sistemi tekellerine karşılık geliştirmişti. Türkiye’de Troy, Rusya’da MIR ismi verilmişti yeni ödeme sistemine, ancak baskılar sistemi işlemez hale getirdi. Bu gelişmeyi fırsata dönüştürmek isteyen yine bir turizm merkezi olan Mısır ise altyapı hazırlıklarını tamamlamak üzere.

Uzun zamandır Rus ödeme sisteminin entegrasyonu için altyapı faaliyetlerini sürdüren Mısır, yakın zamanda MIR logolu kredi kartlarını kabul etmeye başlayacağını bildirdi.

Mısır gazetesi Al-Shorouk’un ekonomi ve turizm sektörlerinden kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rus ödeme sistemi önümüzdeki günlerde Mısır bankalarında ve turizm merkezlerinde kullanılmaya başlanacak.

Gazete, özellikle Rusların yoğun olduğu turistik bölgelerde Rus rublesiyle işlemlerin başlayacağını yazarken, Rus para birimiyle işlem yapma kararlılığının ABD yaptırımları riski nedeniyle Türkiye’deki bankaların MIR kartlarını kabul etmeyi reddettiğine dair bilgilerden etkilenmediğini vurguladı.

TÜRK BANKALARI KAPATTI

Türkiye’deki özel kredi kuruluşları İş Bankası ile Denizbank, 16 Eylül’de ABD Hazine Bakanlığının uyarıları sonrasında Rus ödeme sistemi MIR kartlarına hizmet vermeyi bırakmıştı.

Daha sonra kamu bankaları Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından da hizmetine son verilen MIR kartlarının bu gelişmelerden sonra Türkiye’de artık hiçbir banka tarafından kabul edilmediği bildirilmişti.