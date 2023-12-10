Mitingle ‘Açlığa hayır’ diyecekler!
Büyük çoğunluğu açlık sınırının altındaki 7 bin 500 lira aylığa mahkûm edilen emekliler, bugün Ankara’da miting yapacak.
DİSK Emekli-Sen, Emekliler Dayanışma Sendikası ve Tüm Emekliler Sendikası’nın düzenlediği miting bugün saat 13.00’te Anıtpark’ta.
Temel taleplerinin bazıları şöyle: “Emekli aylıkları, prim günü esas alınarak ve intibak yasası çıkarılarak yeniden düzenlensin. Aylık bağlama oranları dul ve yetimleri de kapsayacak şekilde milli gelir artışı dikkate alınarak yükseltilsin. Memurlara verilen 8 bin 77 lira bütün emeklilerin aylıklarına yansıtılsın. Bayram ikramiyeleri asgari ücretten az olmasın.”
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