Mitingle ‘Açlığa hayır’ diyecekler!

Yayınlanma: 10.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.12.2023 - 04:00

DİSK Emekli-Sen, Emekliler Dayanışma Sendikası ve Tüm Emekliler Sendikası’nın düzenlediği miting bugün saat 13.00’te Anıtpark’ta.

Temel taleplerinin bazıları şöyle: “Emekli aylıkları, prim günü esas alınarak ve intibak yasası çıkarılarak yeniden düzenlensin. Aylık bağlama oranları dul ve yetimleri de kapsayacak şekilde milli gelir artışı dikkate alınarak yükseltilsin. Memurlara verilen 8 bin 77 lira bütün emeklilerin aylıklarına yansıtılsın. Bayram ikramiyeleri asgari ücretten az olmasın.”