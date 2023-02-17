MKS Tranformatör fabrikasında işçiler baskı ve tehditlere karşı 28 Şubat’ta greve çıkıyor

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 16:07

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 16:19

Kocaeli’nde bulunan MKS Transformatör fabrikasında DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler, toplu iş sözleşmesi (TİS) için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkiyi almış olmalarına rağmen işveren süreci mahkemeye taşıdı.

Bu süreçte işverenin işçilere yönelik baskı, tehdit ve şantajda bulunarak işçileri sendikadan istifa etmeye zorladığını iddia eden Birleşik Metal-İş Sendikası, 28 Şubat’ta greve çıkacağını bildirdi.

“BUGÜN İTİBARIYLA 14 ARKADAŞIMIZ İŞTEN ATILMIŞ DURUMDA, YETKİMİZİ TANINMAMAKTA”

ANKA Haber Ajansı'ndan Ceylan Sağlam'ın haberine göre, Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Selçuk Çifci, fabrikada yaşanan süreci ve grev kararına ilişkin şunları söyledi:

“Yaklaşık beş yıl önce sendikamız Birleşik Metal-İş MKS Transformatör fabrikasında yasanın aradığı gerekli çoğunluğu sağlayıp Çalışma Bakanlığı’na yetki müracaatında bulunmuştur. Bu süreç zarfında Türkiye’de her örgütlenmede yaşadığımız gibi burada da patronun bu örgütlenmeyi kabul etmediğini ve yetki davalarının uzunluğunu da kullanarak bir yetki davası başlatmıştır. Biraz önce söylediğim gibi yaklaşık beş yıl süre sonucunda, bu süreç içerisinde Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş Sendikası’nı fabrikaya davet ederek bizim üyelerimizi baskı ve tehditle istifa ettirerek Özçelik-İş Sendikası’na üye yapmış ve paravan bir şirket kurarak bu şirket üzerinden toplu sözleşme yapmıştır. Biliyorsunuz ki, kesinleşmiş yetkinin olmadığı yerlerde bu sendika üyelerinden aidat kesilmemesi gerektiği halde Özçelik-İş Sendikası zorla üye yaptığı bu arkadaşlardan da aidat adı altında ücret kesmiştir.

Geçtiğimiz günlerde bu süren yetki davası sonuçlanmış, Çalışma Bakanlığı sendikamıza MKS Transformatör fabrikasında toplu sözleşme yapma yetkisini, kesinleşmiş yetkisini vermiş ve defalarca işverene toplu sözleşme görüşmeleri için çağrıda bulunmamıza rağmen buna kulak asmayıp yine Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş Sendikası ile birlikte geçmişte olduğu gibi sendikamıza üye olan arkadaşlarımızı işten atmış. Bugün itibarıyla 14 arkadaşımız işten atılmış durumda, yetkimizi tanınmamakta ve Özçelik-İş Sendikası ile birlikte yetkisiz olmasına rağmen koordineli bir şekilde üyelerimizi baskı ve tehditle istifa ettirmeye, geçmişte yaptığı gibi bu yöntemle işçilerimizin iradesini ve anayasal haklarını saygı duymamaya devam ediyor. Biz de Birleşik Metal-İş Sendikası olarak bugün itibarıyla fabrika önünde direnişimize başlıyoruz, 28 Şubat günü de anayasamızın bize tanıdığı grev hakkını kullanmak üzere fabrikada ilan etmiş bulunmaktayız.”

“İŞVEREN ÜYELERİMİZİ İSTİFA ETMEDİKLERİ İÇİN TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARTTI”

Birleşik Metal İş Sendikası, yaptığı yazılı açıklamada ise şunları kaydetti:

“MKS işçileri ilk günden itibaren işverenin her türlü baskı, işten çıkarma ve mobbing uygulamasına karşı direndi. Baskılara rağmen MKS işçileri sendikamızda örgütlendi, yasanın aradığı çoğunluğa ulaştı ve bakanlık sendikamıza yetki tespitini verdi. Ancak işverenin sendika karşıtı girişimleri bitmedi. Sendikanın yetki tespitine, üstelik yetkisiz mahkemeye itiraz ederek süreci olabildiğince uzatmaya çalıştı. Yetkisiz mahkemede dava dokuz ay sonra sonuçlandı. Lehimize karar yetkili mahkemede görüşüldü. Bu davada sendikamızın yetkisi ancak yıllar sonra kesinleşti.

MKS işvereni uzayan mahkeme süreci boyunca her fırsatta özgürce sendikal tercihlerini kullanan işçilere yönelik baskı, tehdit ve şantajda bulunarak işçileri sendikadan istifaya zorladı. Bazı üyelerimizi istifa etmedikleri için tazminatsız olarak işten çıkarttı. Geçtiğimiz hafta sonu MKS işçilerinin tamamı, daha önce tehdit, baskı ve işten atılma korkusuyla üye yapıldıkları sarı sendikadan istifa ederek sendikamıza katıldı. İşçilerin kararlılığı karşısında çaresiz kalan işveren, sarı sendika iş birliğiyle 14 üyemizi işten çıkardı ve fabrikayı yine kanunsuz şekilde tatil etti.

Bugün itibariyle fabrikanın önündeki direnişimizi başlatıyoruz. MKS işçileri sendikamızın üyesidir. Sendikamızın işyerinde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendika olduğu mahkemece onaylanmıştır. Toplu sözleşme prosedürü işlemektedir. Ve işverenliğin sendika tanımaz tutumu sürerse grev kapıdadır. Atılan işçiler geri alınmaz, sendika ile görüşmeler başlayıp toplu sözleşme imzalanmazsa 28 Şubat 2023 tarihinde işyerinde grev uygulaması başlayacaktır."