Malatya'da depremzede tekstil işçilerine 'tazminatsız işten atma' tehdidi: 'Her ne kadar istemesek de...'
Malatya’da faaliyet gösteren Mil-May Tekstil'e ait fabrikada yönetim işçilere deprem nedeniyle işe gidemeyen işçilere "İş akdinizin derhal, tazminatsız olarak feshedileceğini tarafınıza bildiririz" şeklinde mesaj gönderdi.
Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı Malatya’da bulunan Mil-May Tekstil yönetiminin, evleri yıkılan ve yakınlarını kaybeden işçileri tazminatsız olarak işten atmakla tehdit ettiğini duyurdu.
İşçilere gönderilen mesajı Twitter hesabından paylaşan Türkmen, söz konusu mesaja “Malatya’daki Mil-May Tekstil adlı fabrikanın, ‘Evimiz yıkıldı’, ‘Yakınlarımızı kaybettik’, ‘Bu halde işe nasıl gelelim’ diyen işçilere gönderdiği mesaj. İş akdiniz derhal, tazminatsız feshedilecek! Öyle mi Mil-May patronu? Bu da BİRTEK-SEN’in size mesajı: Hele bir deneyin” notunu ekledi.
BİRTEK-SEN Genel Başkanı Türkmen'in paylaşımına göre, şirket yönetiminin işçilere gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:
“Öncelikle 06.02.2023 tarihinde yaşanan üzücü ve yıkıcı deprem felaketi nedeniyle acılarınızı paylaşıyoruz.
Tarafınız ile daha önce yapmış olduğumuz görüşmede hepimizi derinden sarsan deprem nedeniyle işe devam edemeyeceğinizi tarafımıza bildirmiş bulunmaktasınız.
İşe devam etmeyeceğiniz yönünde kararınız kesin ise her ne kadar bu şekilde iş akdinizin sona ermesini istemesek de yasal yükümlülüklerimizin olması ve iş yerindeki faaliyetlerin devam etmek zorunda olması nedeniyle iş akdinizin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/III. maddesi gereğince haklı nedenle derhal, tazminatsız olarak feshedileceğini tarafınıza bildiririz.
Tekrar geçmiş olsun dileklerimizle.”
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