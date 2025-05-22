MNG Kargo, DHL eCommerce oldu

Ekim 2023’te DHL Ailesi’ne katılan MNG Kargo, yaklaşık 1,5 yıllık bir entegrasyon sürecinin ardından, Türkiye’deki faaliyetlerine DHL eCommerce ismiyle devam edecek.

22 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da sektör temsilcileri, çalışanlar, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen lansmanda MNG Kargo’dan DHL eCommerce’e uzanan yolculuğu anlatan DHL eCommerce Türkiye CEO’su Kağan Gündüz, “Başarılı bir entegrasyon sürecinin ardından gelen bu stratejik adım, DHL’in hem bize hem de Türkiye’ye duyduğu güveni gösteriyor. DHL eCommerce’un 'Strateji 2030' kapsamında Türkiye’yi kritik bir pazar olarak görmesi, ülkemizde uzun vadeli büyüme planları olduğunun en somut ifadesi. Bu dönüşümü Türkiye’nin lojistik altyapısını güçlendiren büyük bir yatırım hamlesi olarak değerlendirmek gerek. Global bir markanın Türkiye pazarında kendi adıyla yer alması, ülkemizin lojistik altyapısının ne kadar güçlü ve geleceğe hazır olduğunun işareti. MNG Kargo’nun yıllara dayanan yerel uzmanlığını, DHL’in global ağı ve lojistik yetkinliğiyle bir araya getirerek; Türkiye’nin uluslararası ticaretteki rolünü büyütmeyi, ülkemizi bölgesel bir lojistik üs haline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

250 MİLYON EURO'LUK YATIRIM

Kargo sektöründe hizmet kalitesini daha da yukarı taşımak ve en iyi müşteri deneyimini sunmak hedefi ile çalıştıklarını söyleyen Gündüz sözlerine şöyle devam etti:

“Daha önce de açıkladığımız gibi, 250 milyon Euro’luk yatırım planımız devam ediyor. Bu yatırımlar; yeni transfer merkezlerinin kurulması, otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi, operasyon ağımızın genişletilmesi, araç filomuzun modernizasyonu ve sürdürülebilir lojistik çözümlerine odaklanmamızı sağlayacak. Hedefimiz önümüzdeki üç yıl içinde mevcut kapasitemizi iki katına çıkarmak.”

50 binden fazla çalışana istihdam sağlıyor

Dünya genelinde 50 binden fazla çalışanı, 26 binden fazla aracı ve 8 kargo uçağıyla hizmet veren DHL eCommerce, 2024 yılında 1.8 milyardan fazla gönderi taşıdı.