Mobilya sektörü Ticaret Bakanlığı'na sorunlarını iletti

Yayınlanma: 31.10.2023 - 07:00

Güncelleme: 31.10.2023 - 07:00

Mobilya sektörü, Mobilya Dernekleri Federasyonunun (MOSFED) organize ettiği Mobilya Sektörü İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

MOSFED'ten yapılan açıklamaya göre, MOSFED, "Mobilya Sektörü İstişare Toplantısı"nı Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve sektör temsilcilerinin katılımı ile düzenledi.

Toplantıda sektörün geleceğine ve enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar mobilya fiyatlarına zam yapılmayacağına değinildi.

Açıklamada toplantıda yaptığı konuşmaya yer verilen MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, ihracat çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Güleç, "Mobilya sektörü olarak, 2022 yılında 4,7 milyar dolarlık ihracatımızla güzel bir ivme yakaladık ve Cumhuriyet'imizin 100. yılı olan 2023'e de bu hızla başladık" değerlendirmesinde bulundu.

Dünya ekonomisindeki yavaşlama ve daralmanın mobilya ihracatında geçen yıla göre yüzde 4 seviyelerinde daralmayı beraberinde getirdiğini ifade eden Güleç, şunları kaydetti:

"En önemli pazarlarımızın başında ABD geliyor. Şu an pazarda yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Analizlerimiz, ABD pazarındaki potansiyelimizin henüz yüzde 20'sini kullanabildiğimizi gösteriyor. Yani buradaki varlığımızı 5 katına çıkarmamız mümkün. Cumhuriyet'imizin 100. yılını gururla ve başarıyla kutlarken gelecek yüzyıl için de amacımız gireceğimiz pazarlarda varlığımızı artırarak güçlü bir şekilde yolumuza devam etmek."

Türkiye'nin tüm ürün gruplarında üretim yapan dünyadaki 4 ülkeden biri olduğuna dikkati çeken Güleç, "Ürünlerimiz hem Orta Doğu hem Avrupa hem de ABD piyasalarına gidiyor. Böyle geniş bir coğrafyadaki tüketici zevk ve alışkanlıklarına hitap eden ürünler imal etmek kolay değil ama biz yapıyoruz. Bu da ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Güleç, yonga levha tarafında yaşadıkları sorunların çözülmesi halinde fiyat tarafındaki rekabetçiliğin artacağını belirtti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan da konuşmasında sektörün önemine dikkati çekti.

Gürcan, "Türkiye'nin ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşmasında mobilya sektörünün çok önemli bir yere sahip olduğunun ve ülkemizin ekonomik kalkınmasında çok önemli bir rol oynadığının bilincindeyiz" açıklamasında bulundu.

Gürcan, sorunların çözümünün takipçisi olacağını kaydetti.

TİM Başkanı Gültepe de enflasyonun azalmaya başlamasıyla mobilya sektörünün tekrar çıkışa geçeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Tüm dünyada ekonomide ve ticarette bir daralma var. Şu an mobilyadan tekstile kadar 27 sektörden 19'u eksiye doğru gidiyor. Bunun aslında en büyük sebebi fiyatta rekabet edemememiz. Yeni ekonomi yönetiminin enflasyonu kontrol altına almaya başlamasıyla birlikte bu dönemin üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılında da rekor ihracata ulaşacağız."