Modern otomobillere yeni tehdit

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Beş seviyeye bölünen bu yolda, henüz çoğu otomobil ikinci seviyede bazıları ise üçüncü seviyeye yaklaşmış durumda. Bu da otomobillerin içerisinde birçok radar, sensör, mekanik yerine elektronik bağlantı anlamına geliyor. Örneğin gaz pedalının motorla fiziksel bağlantısı yerine sensörler kullanılıyor. Direksiyon sistemlerinin tekerleklerle mekanik bağlantısı olsa da elektrikli motorlarla yönetiliyor. Diğer yandan yeni otomobiller artık dış dünyayla bağlantılı hale geliyor. Örneğin bir sim kart sayesinde internete bağlanabiliyor, çeşitli aplikasyonları, gerçek zamanlı trafik durumunu içeren navigasyon sistemlerini kullanabiliyor. Ya da bluetooth üzerinden telefonunuza ya da başka cihazlara bağlanabiliyor. Hatta kaza durumunda otomatik olarak yardım çağrısı yollayan ya da araçtakilerin isteyerek bastığı bir düğmeyle otel rezervasyonu bile yaptırabildiği sistemler kullanımda.

Günlük hayatı kolaylaştıran bu gelişmeler aynı zamanda giderek büyüyen bir tehdit de içeriyor: Hack’lenme! Hack’lenme kavramını bilgisayarlardan biliyoruz. Kötü niyetli yazılımcılar tarafından kişisel ya da kurumlara ait bilgisayarlara çeşitli yazılımlar yoluyla sızıp bilgileri silme, yeni bilgi ya da yazılım ekleme, sistemleri çökertme ya da çalışamaz hale getirme gibi birçok olumsuz sonuçları olan hacklenme yeni nesil araçlar için de gündemde. Bilgisayarlarımızı, sistemlerimizi korumak için virüs programları, güvenlik duvarı yazılımlarıyla korumaya çalışıyoruz. Bunların bile yetersiz kaldığı durumlarla sıkça karşılaşılıyor. Tabii kullanıcıların düştüğü tuzaklar da ayrı bir konu. Peki, bir otomobilin işletim sistemine ya da araçların elektronik yolla bağlı olduğu merkezler hack’lenebilir mi? Evet, yapılabiliyor. ABD’de 2015 yılında iki araştırmacı bir cipe uzaktan erişerek fren yaptırmıştı. Şimdiyse yeni araçların bağlantıları daha fazla ve çeşitli.

Uzaktan kumandalı merkezi kilit anahtarlarının sinyallerini uzaktan kopyalayarak çalmak, hack’lemenin ilk adımıydı. Artık araç sahibinin tüm kişisel verilerine ulaşmak, araç içinde kilitli tutmak ya da kaza yaptırmak mümkün. Araç üreticileri bu tehditlere karşı elbette güvenlik yazılımları kullanıyor ama siber saldırılara karşı protokollerini ve yazılımlarını sürekli geliştirmek ve güncellemek zorunda. Teknolojinin böyle yan etkileri de var...