Moody's: Bankalar için görünüm negatif

Yayınlanma: 04.12.2023 - 16:29

Güncelleme: 04.12.2023 - 16:29

Moody's, bankaların 2024 yılında negatif bir görünümle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yavaşlayan küresel büyüme, borçluların kredilerini ödeyememe riskinin artması ve kârlılık üzerindeki baskı nedeniyle bankaların 2024 yılında negatif bir görünümle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Moody's Investors Services tarafından yayınlanan görünüm raporunda, merkez bankalarının faiz artırımlarının ve gelişmiş ekonomilerde artan işsizliğin varlık kalitesini zayıflatacağı belirtilirken, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki gayrimenkul risklerinin büyüyen bir risk oluşturduğu ifade edildi.

Raporda, Asya-Pasifik bölgesindeki emlak piyasalarındaki stresin de devam edeceği belirtildi.

Küresel bankalar bu yıl, tüketici gelirlerinin merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almak için belirlediği yüksek faiz oranlarından faydalanması ve aynı zamanda yatırım bankacılığı gelirlerinin derin bir anlaşma yapma düşüşü nedeniyle azalması nedeniyle karışık performanslar bildirdi.

FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?



Moody's raporunda, merkez bankalarının Faiz oranlarını düşürmeye başlaması beklenirken, paranın gelecek yıl da sıkı kalmasını ve ekonomik büyümeyi düşürmesini beklediğini söyledi. Rapora göre Çin'in büyümesi de tüketicilerin ve işletmelerin harcamalarının azalması, zayıf ihracat ve devam eden emlak krizi nedeniyle yavaşlayacak.

Moody's, banka karlılığının yüksek fonlama maliyetleri, düşük kredi büyümesi ve potansiyel temerrütleri karşılamak için rezerv biriktirme nedeniyle muhtemelen sıkışacağını söyledi. Ancak raporda, bankaların finansal sağlamlığını destekleyen sermaye seviyelerinin genel olarak dayanmasının beklendiği belirtildi.

Moody's Investors Service kıdemli kredi yetkilisi Felipe Carvallo, "Fonlama ve likidite zorluklara yol açacak, ancak organik sermaye üretimi ve ılımlı kredi büyümesinden yararlanarak ve en büyük ABD bankalarından bazıları sermaye biriktirdikçe sermaye istikrarını koruyacak" dedi.