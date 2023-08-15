Moody’s’in kararı sonrası bankacılık hisseleri yükseldi

Yayınlanma: 15.08.2023 - 15:50

Güncelleme: 15.08.2023 - 15:51

Geçen hafta Türkiye'nin ortodoks politikalara dönmesi durumunda not artışı olabileceği mesajını veren Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's şimdi de Türk bankalarının görünümünü değiştirdi.

Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdiğini duyurdu.

Değerlendirmede Türk bankaları için faaliyet ortamının, ekonomik büyümede beklenen yavaşlama ve devam eden yüksek enflasyon nedeniyle zorlu ve dalgalı olmaya devam ettiğini belirten Moody's hükümetin Mayıs 2023'teki seçimlerin ardından ortodoks politikalara dönme yönündeki ilk adımlarının, Türk bankaları için faaliyet koşullarını desteklediğini ifade etti.

Moody's'in değerlendirmesine göre çok yüksek enflasyon, daha yüksek vergiler ve liranın değerinde daha fazla bozulma, tüketici harcamaları üzerinde baskı oluşturacak ve borçluların geri ödeme kapasitesini zayıflatarak bankaların varlık kalitesini baskı altına alacak.

LİKİDİTE BEKLENTİSİ

TL'deki değer kaybı ve kredi hacmindeki genişlemenin, 2022'ye kıyasla daha yavaş olsa da, görünüm döneminde sektörün sermaye yeterliliğini zorlayacağını ifade eden Moody's kârlılığın 2022'de kaydedilen zirvelere göre normalleşeceğini ama yine de güçlü kalmaya devam edeceğini belirtti.

Moody's değerlendirmesinde bankaların dış fonlama pozisyonu ve dolarizasyon seviyelerinin iyileştiğini ve özellikle yabancı para olmak üzere likiditenin yeterli kalmasını beklediklerini ifade etti.

BANKACILIK ENDEKSİ YÜKSELDİ

Moodys'in kararı bankacılık hisselerini de yakından etkiledi.

Açıklama öncesinde düşüş yaşanan BIST bankacılık endeksi, dünü 7.179 puandan tamamlarken öğlen saatlerinde 7000 puana kadar gerilemişti.

Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirmesinin ardından BIST bankacılık endeksİ 7.300 puanı aştı.

Saat 15.30 itibarıyla bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 2'yi buldu.