Moody's, New York Community Bank'ın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, New York Community Bank'ın uzun vadeli kredi notunu "Ba2"den "B3"e düşürdü, daha fazla not indirimi için izlemede bıraktı.

AA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 09:28
Moody's, New York Community Bank'ın kredi notunu düşürdü
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Moody's'den yapılan açıklamada, New York Community Bank ve iştiraki Flagstar Bank'ın tüm uzun vadeli ve bazı kısa vadeli notları ile değerlendirmelerinin düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, New York Community Bank'ın uzun vadeli kredi notunun "Ba2"den "B3"e, Flagstar Bank'ın da "Baa2"den "Ba3'e indirildiği kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, söz konusu bankaların tüm uzun vadeli notlarının daha fazla not indirimi için izlemede kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Moody's daha önce şubat ayında da New York Community Bank'ın uzun vadeli kredi notunu "Ba3"ten "Ba2"ye düşürmüş ve daha fazla not indirimi için izlemede tutmuştu.

NOT GÖRÜNÜMÜNÜ NEGATİF

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch Ratings de New York Community Bank ve iştiraki Flagstar Bank'ın uzun ve kısa vadeli kredi notlarını düşürürken, not görünümünü "negatif" olarak belirlemişti.

Söz konusu not indirimleri, New York Community Bank'ın ocak ayı sonunda yayımladığı bilançosunda sürpriz zarar açıklaması sonrası 29 Şubat'ta yönetim değişikliğine gitmesinin ardından geldi.

Banka, Alessandro DiNello'nun Thomas Cangemi'nin yerine CEO olarak atandığını duyurmuştu. New York Community Bank, DiNello'yu şubat ayı başında operasyonlarını istikrara kavuşturmak için Yönetim Kurulu Başkanı görevine getirmişti.

Ayrıca banka, dördüncü çeyrek finansal sonuçlarında değişikliğe giderek dahili risk yönetimine ilişkin açıklama eklemişti.

New York Community Bank'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, iç kredi incelemesine dair iç kontrollerde etkin olmayan gözetim, risk değerlendirme ve izleme faaliyetlerinden kaynaklanan zayıflıkların tespit edildiği belirtilmişti.


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