Moody's'ten 7 Türk şirketi için revize kararı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s 5 Türk şirketin kredi notunu yükseltirken 2 şirketin not görünümünde güncellemeler yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 11:29
Moody's'ten 7 Türk şirketi için revize kararı
Abone Ol google-news

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s 7 Türk şirketin not ve görünümünü revize etti.

Moody’s, Koç Holding, OYAK, Türk Hava Yolları, Turkcell ve Tüpraş’ın kredi notunu B3’ten B2’ye yükseltirken görünümleri durağandan pozitife çekti.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Moody’s ayrıca Şişecam ve Erdemir’in kredi notunu B3 olarak teyit ederken not görünümlerini durağandan pozitife çekti.

Kuruluş, geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından 17 Türk bankasının not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.


Moody's Şişecam erdemir KOÇ OYAK Türk Hava Yolları TÜPRAŞ Turkcell

İlgili Haberler

Moody's 17 Türk bankasının görünümünü 'pozitife' çevirdi

Moody's 17 Türk bankasının görünümünü 'pozitife' çevirdi
Moody's Türkiye kredi notu ne zaman açıklanacak? Moody's kararı neden önemli? Türkiye'nin kredi notu kaç?

Moody's Türkiye kredi notu ne zaman açıklanacak? Moody's kararı neden önemli? Türkiye'nin kredi notu kaç?
Yüksek kredi notu için şart koşuldu: Moody's'ten asgari ücretliyi üzecek haber!

Yüksek kredi notu için şart koşuldu: Moody's'ten asgari ücretliyi üzecek haber!

En Çok Okunan Haberler