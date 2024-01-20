Moody's'ten 7 Türk şirketi için revize kararı

Yayınlanma: 20.01.2024 - 11:29

Güncelleme: 20.01.2024 - 11:29

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s 7 Türk şirketin not ve görünümünü revize etti.

Moody’s, Koç Holding, OYAK, Türk Hava Yolları, Turkcell ve Tüpraş’ın kredi notunu B3’ten B2’ye yükseltirken görünümleri durağandan pozitife çekti.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Moody’s ayrıca Şişecam ve Erdemir’in kredi notunu B3 olarak teyit ederken not görünümlerini durağandan pozitife çekti.

Kuruluş, geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından 17 Türk bankasının not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

