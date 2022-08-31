Moody's Türkiye enflasyon beklentisini yükseltti

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 19:46

Moody's, bugün yayınladığı "Global Marko Görünüm 2022-23 raporu Ağustos ayı güncellemesinde; Türkiye için 2022 ve 2023 büyüme ve enflasyon tahmininde değişikliğe gitti.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Moody's yüzde 52,1 olarak öngördüğü 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 70'e, yüzde 30 olarak öngördüğü 2023 yılı sonu enflasyon beklentisini ise yüzde 40’a yükseltti.

Türkiye için 2022 büyüme beklentisini yüzde 3,5 olarak açıklayan kuruluş, beklentisini güncelleyerek yüzde 4,5'e çıkardı.

Diğer taraftan, Moody's 2023 için yüzde 4 olan büyüme beklentisini ise yüzde 2'ye düşürdüğümü açıkladı.