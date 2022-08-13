Moody's Türkiye'nin kredi notunu güncelledi
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B2"den "B3"e düşürdüğünü, not görünümünü ise negatiften durağana çevirdiğini duyurdu.
Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dışı değerlendirmeye gitti.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B2"den "B3"e düşürüldüğü, kredi notu görünümünün "negatif"ten "durağan"a çevrildiği bildirildi.
Açıklamada, Türkiye'nin dış pozisyonunun özellikle artan enerji fiyatlarının bir sonucu olarak beklenenden daha fazla baskı altında olduğu aktarıldı.
MAYIS AYINDA KREDİ NOTUNA İLİŞKİN GÜNCELLEME YAPMADI
Küresel ortamın daha zorlu hale geldiği belirtilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4.5 ve gelecek yıl yüzde 2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.
Moody's, mayıs ayında yayımladığı tahminlerde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3.5 ve gelecek yıl yüzde 4 büyüyeceğini öngörmüştü.
Daha önce takviminde Türkiye için değerlendirme tarihi 27 Mayıs olarak belirtilen Moody's, bu tarihte ülkenin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmamıştı.
Video Haberler
- Çöp evde bulunan çocuktan iyi haber
- Altay'dan Nebati'ye: Haberleri izle
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı!
- Erdoğan mevsimsel demişti fiyat düşmedi
- Yunanistan’da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti
- Daracık sokakta çocuklara dehşeti yaşattı
- 'Bu yapılan alçaklıktır'
- Otobüs bir anda alev aldı; 74 kişi ölümden döndü!
- Kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı
- Büyükçekmece'de feci motosiklet kazası
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Erdoğan'a kötü haber: Fark attı!
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı
- Emekli promosyonuna haciz mi geliyor?
- Demirler İETT otobüsüne düştü
- Atama kararlarına Nurcu rektörden tepki
- 'Bay Kemal' için harekete geçtiler
- Trafik sigortası primlerine zam yapıldı!
- YSK Başkanı'ndan seçim açıklaması
- En yüksek oran hangi partide çıktı?