Moody's'den İngiltere'ye uyarı

28 Eylül 2022 Çarşamba, 12:00

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, İngiltere'nin vergi indirim planının kredi notu için uyarıda bulundu.

Foreks'in aktardığına göre, fonlama kaynağı belirlenmemiş büyük vergi indirimlerinin "kredi negatif" bir gelişme olduğunu belirten Moody's, böyle durumların artan borçlanma maliyetleri, zayıf büyüme görünümü ve akut kamu harcama baskısı ile ülkeyi yapısal olarak daha yüksek açıklar ile karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

ENFLASYONU ARTIRACAĞINI SAVUNDU



Moody's, "Hükümetin mali stratejisinin kredibilitesi konusunda piyasa ehdişelerinden kaynaklanan güven şoku yapısal olarak daha yüksek fonlama maliyetleri ile sohlanır ve bu durum İngiltere'nin borç ödeyebilirliğini kalıcı şekilde zayıflatabilir" dedi.

Borçla finanse edilen mali teşvilerin sadece hali hazırda yüksek olan enflasyonu artıracağını savunan Moody's, bu durumu BoE'nin daha agresif sıkılaştırma yapmasını teşvik edebileceğini de vurguladı.