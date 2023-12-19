Moody's'ten iç karartıcı Türkiye açıklaması

Moody's, Türkiye için yayınladığı Kredi Görüşü raporunda, "Türkiye’de kurumsal kapasitede toparlanma pozitif senaryoda dahi zaman alacak" olarak belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 15:42
Moody's'ten iç karartıcı Türkiye açıklaması
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye için "Kredi Görüşü" raporu yayınladı.

Düzenli olarak yayınlanan ve sadece aboneler ile paylaşılan raporun tanıtımında, "Kredi görüşümüz, olumlu bir senaryoda bile toparlanması zaman alacak kurumsal ve yönetişim gücündeki erozyona karşı ekonomik gücü ve ılımlı borcu yansıtmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Moody's, geçen cuma günü Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyurmuştu.


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