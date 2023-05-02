Morgan Stanley 3 bin kişiyi işten çıkartacak

Yayınlanma: 02.05.2023 - 15:43

Güncelleme: 02.05.2023 - 15:43

Morgan Stanley, resesyon korkularının ekonomik toparlanmayı geciktirmesiyle yeni bir işten çıkarma turuna hazırlanıyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, üst düzey yöneticiler bu çeyreğin sonuna kadar yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkarmayı değerlendiriyorlar. Bu, mali müşavirler ve varlık yönetimi bölümünde onları destekleyen personel hariç, banka personelinin yaklaşık yüzde 5'ine karşılık geliyor.

Kaynaklardan biri, bankacılık ve aracı kurum grubunun işten çıkarmaların çoğunu üstlenmesinin beklendiğini söyledi.

BANKACILIK KRİZİ FAALİYETİ AZALTTI

Fed'in faiz artışları yoluyla enflasyonu dizginleme arzusu ve ardından gelen bölgesel bankacılık kargaşası, faaliyeti daha da azalttı.

Banka CEO’su James Gorman geçen ay sigortalama ve birleşme faaliyetlerinin bastırıldığını ve bu yılın ikinci yarısından veya 2024'ten önce bir toparlanma beklemediğini söyledi.

Öte yandan New York merkezli şirket geçen hafta Lazard'ın iş gücünün yüzde 10'unu ortadan kaldıracağını söyledi.

Lazard'ı yöneten Ken Jacobs, endüstrideki durgunluğun yılın geri kalanında süreceğini tahmin ederken Gorman'ın tahminlerinde destek verdi.

MAAŞ ARTIŞLARINI GERİ ALMAK ZORLAŞTI

Jacobs anlaşma yapanların maaşının son yıllarda arttığına dikkat çekerken genç bankacıların yaşanan artışta daha yüksek maaş talep ettiklerini belirtti. Şirketin başındaki isim seyahat, eğlence ve bilgi hizmetleri maliyetlerinin de yükseldiğini ve bu artışları geri almanın zor olduğunu söyledi.

Morgan Stanley’in ilk çeyrek kârı, birleşme danışmanlığında yüzde 32 ve öz sermaye yüklenim tarafında yüzde 22’lik bir düşüşle bir yıl öncesine göre geriledi.

Analistler bankacılık ücretlerinde elde edilen gelirim, bankanın 2021’deki anlaşma yapma çılgınlığı sırasında elde ettiği 10,3 milyar doların yaklaşık yarısı olan geçen yılki artışlar uyumlu olacağını öngörüyorlar.

PANDEMİDE ERTELENEN İŞTEN ÇIKARMALAR GERİ DÖNDÜ

Bankaların çalışanlarına istikrar sağlamak için işten çıkarmaları ertelediği ve ardından anlaşmalar arttıkça yetenek için mücadele ettiği pandemiden bu yana finans genelindeki işten çıkarmalar geri döndü. Ancak bu çılgınlık soğudukça, birkaç bankanın personeli işten çıkarma planlarını açıklamasıyla harcamalar odak noktası haline geldi.

Morgan Stanley, aralık ayında yaklaşık 1.600 kişiyi işten çıkarmıştı. Ardından Goldman Sachs Group, ocak ayında şimdiye kadarki en büyük işten çıkarmalardan birinde yaklaşık 3 bin 200 personelin işine son vermişti.

Pazartesi günü, Citigroup CEO'su Jane Fraser, şirketinin yatırım bankasındaki personel seviyelerinde ayarlamalar yapmaya istekli olduğunu söyledi.