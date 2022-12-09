Morgan Stanley: Hafif bir resesyonun eşiğindeyiz

09 Aralık 2022 Cuma, 07:00

Wall Street’in en büyük altı yatırım bankasından biri olan Morgan Stanley’nin Küresel Baş Ekonomisti Seth Carpenter küresel ekonomiye ilişkin karamsar beklentilere bir yenisini daha ekledi. Baş ekonomist 2023’te küresel ekonominin çok yavaş büyüyeceğini ve bunun bir resesyon gibi algılanacağını söyledi.

YahooNews’in haberine göre, Carpenter açıklamasında, “Küresel ekonomi yavaşlıyor ve aşağı yönlü riskler var. Resesyonun hafif bir tanımının eşiğindeyiz” ifadelerine yer verdi. Baş ekonomiste göre küresel ekonomide pozitif büyüme oranı yakalansa dahi yavaşlamanın ciddiyeti nedeniyle resesyon olup olmadığını ayırt etmek çok zor olacak.

Carpenter ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüketici harcamalarında ve konut piyasasında daha fazla yavaşlama bekliyor. Ekonomist aynı zamanda, Avrupa ve Çin'deki büyümenin en iyi ihtimalle karışık olacağını söyledi.

ABD ekonomisindeki yavaşlamanın devam edeceğini öngören Carpenter istihdam piyasasında da bunun etkilerinin hissedileceğine işaret etti. Carpenter 2022 boyunca görülen aylık 200 bin rakamının aksine önümüzdeki dönemde 100 binin altında yeni istihdam yaratılacağını tahmin ediyor.