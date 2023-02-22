Morgan'dan hisse analizi

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 07:00

Morgan Stanley stratejistleri tarafından hazırlanan notta, son verilerin ABD'nin bir durgunluktan kaçabileceğini, ancak aynı zamanda Fed’in faiz artışlarının masadan kalkmadığını gösterdiği belirtildi.

15 YILIN EN PAHALI SEVİYESİNDE

Notta, hisse senetlerinin 2007'den beri en pahalı seviyede olduğu kaydedildi.

Michael Wilson, özkaynak risk priminin "ölümcül bölge"ye girdiğini belirterek, “Kazançlardaki bir sonraki düşüşten önce ana kampa geri dönme zamanı" dedi.

Söz konusu notta, özellikle Fed'in parasal sıkılaştırmaya son vermekten çok uzak olduğu ve kazanç beklentilerinin yüzde 10 ile yüzde 20 arasında çok yüksek kaldığı bir dönemde, risk-kazanç denkleminin çok zayıf hale geldiği kaydedildi.

Stratejistler, S&P 500'ün 2023'ün ilk yarısındaki en son kapanışından itibaren yüzde 26 düşüşle 3 bine kadar düşebileceği görüşünde.