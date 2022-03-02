Moskova Borsası bugün de kapalı kalacak
Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası’nın haftanın üçüncü işlem gününde de kapalı kalacağını açıkladı.
Moskova Borsası 2 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.
Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle bugün de devam edilmeyeceği belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı. Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.
Moskova Borsası şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.
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