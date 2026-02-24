Motorin fiyatlarına dev zam geldi: Rakamlar 60 TL'yi aştı!

Global piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Motorinin litre fiyatına 2 lira 41 kuruş zam yapılırken, sürücüler güncel benzin ve motorin fiyatlarını araştırıyor.

Yurttaşlar, günlük yakıt giderlerini hesaplamak için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt arıyor.

Peki, 24 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları kaç TL oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları…

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 57.19 TL

57.19 TL Motorin litre fiyatı: 60.30 TL

60.30 TL LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 57.04 TL

57.04 TL Motorin litre fiyatı: 60.15 TL

60.15 TL LPG litre fiyatı: 29.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 58.12 TL

58.12 TL Motorin litre fiyatı: 61.41 TL

61.41 TL LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI