Motorin fiyatlarına dev zam yolda: İşte güncel fiyat listesi

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde litre başına 60 kuruş, motorinde ise 7,65 TL zam uygulanacak.

Motorindeki artış, pompa fiyatlarında tek seferde kaydedilen en yüksek artış olarak dikkat çekti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YENİ LİTRE FİYATLARI

Zam sonrası oluşan yeni fiyat seviyeleri şehir bazında şöyle şekillendi:

İstanbul: benzinde 63,24 TL, motorinde 85,15 TL

benzinde 63,24 TL, motorinde 85,15 TL Ankara: benzinde 64,19 TL, motorinde 86,27 TL

benzinde 64,19 TL, motorinde 86,27 TL İzmir: benzinde 64,57 TL, motorinde 86,55 TL

KÜRESEL GELİŞMELER FİYATLARI ETKİLİYOR

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş petrol ve uluslararası akaryakıt fiyatlarını yükseltirken, hükümetin eşel mobil uygulamasını devreye almasına rağmen pompa fiyatları hızla yükseldi.