Motorin fiyatlarına dev zam yolda: Tarih belli oldu!

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürmeye devam ediyor. Bu gelişmeler, benzin ve motorin fiyatlarının yakından takip edilmesine neden oluyor.

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini öğrenebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt arıyor. Piyasa beklentilerine göre, motorin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam yapılması öngörülüyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

12 Ocak 2026 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları şehir ve yakaya göre farklılık gösteriyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.17 TL

53.17 TL Motorin litre fiyatı: 53.68 TL

53.68 TL LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.01 TL

53.01 TL Motorin litre fiyatı: 53.52 TL

53.52 TL LPG litre fiyatı: 28.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.04 TL

54.04 TL Motorin litre fiyatı: 54.78 TL

54.78 TL LPG litre fiyatı: 29.17 TL

Akaryakıt fiyatları; döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak şehirler arasında değişiklik göstermeye devam ediyor.