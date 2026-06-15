Cumhuriyet Gazetesi Logo
Motorin fiyatlarına indirim yolda: İşte güncel fiyat listesi...

Motorin fiyatlarına indirim yolda: İşte güncel fiyat listesi...

15.06.2026 09:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Motorin fiyatlarına indirim yolda: İşte güncel fiyat listesi...

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik ön anlaşma haberlerinin ardından petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Motorin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılacak.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,22 TL indirim uygulanacak.

Benzin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Brent petrolün varil fiyatı yeni güne yüzde 4 düşüşle 83 dolar seviyesinden başladı. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatları üzerinde de etkili olması bekleniyor.

İNDİRİM SONRASI MOTORİN FİYATLARI

Gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimin ardından motorinin litre fiyatının yaklaşık olarak şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

  • İstanbul: 65,23 TL
  • Ankara: 66,35 TL
  • İzmir: 66,63 TL

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzin fiyatlarında ise değişiklik öngörülmüyor. Buna göre benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak:

  • İstanbul: 63,08 TL
  • Ankara: 64,03 TL
  • İzmir: 64,32 TL

seviyelerinde bulunuyor.

İlgili Konular: #motorin #akaryakıt #İndirim #motorine indirim