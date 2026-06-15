Motorin fiyatlarına indirim yolda: İşte güncel fiyat listesi...

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,22 TL indirim uygulanacak.

Benzin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Brent petrolün varil fiyatı yeni güne yüzde 4 düşüşle 83 dolar seviyesinden başladı. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatları üzerinde de etkili olması bekleniyor.

İNDİRİM SONRASI MOTORİN FİYATLARI

Gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimin ardından motorinin litre fiyatının yaklaşık olarak şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

İstanbul: 65,23 TL

65,23 TL Ankara: 66,35 TL

66,35 TL İzmir: 66,63 TL

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzin fiyatlarında ise değişiklik öngörülmüyor. Buna göre benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak:

İstanbul: 63,08 TL

63,08 TL Ankara: 64,03 TL

64,03 TL İzmir: 64,32 TL

seviyelerinde bulunuyor.