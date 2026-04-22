Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek
22.04.2026 10:23:00
Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin azalmasıyla küresel piyasalarda petrol fiyatları geriledi. Bu gelişmeye bağlı olarak motorin grubunda bu gece yarısından itibaren indirim bekleniyor. Uygulanan ÖTV mekanizması gereği, bu indirimin bir kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak. Peki, akaryakıt fiyatlarına ne kadar indirim gelecek? 22 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte fiyat listesi...

ABD–İran geriliminin etkisiyle şekillenen petrol fiyatları, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler sonrası motorin fiyatlarında sınırlı indirim gündeme geldi. Ancak vergi sistemi nedeniyle indirim pompaya beklenen ölçüde yansımıyor.

KÜRESEL PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Küresel petrol akışının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı çevresinde tırmanan ABD–İran gerilimi, akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri operasyonu durdurup ateşkes sürecini uzattığını açıklamasıyla birlikte, varil fiyatı 95 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrol üzerindeki jeopolitik baskı bir miktar azaldı.

Bu gelişmeler küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gevşemesine yol açarken, Türkiye’de motorin fiyatlarına sınırlı bir indirim olarak yansıdı. Ancak uygulanan vergi sistemi nedeniyle uluslararası fiyat düşüşü pompaya aynı ölçüde yansımadı.

MOTORİNE 2,33 TL İNDİRİM BEKLENİYOR

Akaryakıt ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2,33 TL indirim yapılması bekleniyor. Sistemin işleyişi gereği hesaplanan bu indirimin yüzde 75’i, devletin feragat ettiği ÖTV’nin karşılanması için kesilecek.

İndirimin yalnızca yüzde 25’lik kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak. Böylece motorinin litre fiyatında 58 ile 59 kuruş arasında bir düşüş gerçekleşmesi öngörülüyor.

İLLERE GÖRE MOTORİN FİYATI

Bu gelişmeyle birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul’da 69,26 TL’ye, Ankara’da 70,38 TL’ye, İzmir’de 70,66 TL’ye, doğu illerinde ise 72,12 TL seviyesine gerilemesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 62.70 TL
  • Motorin litre fiyatı: 71.59 TL
  • LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 62.56 TL
  • Motorin litre fiyatı: 71.45 TL
  • LPG litre fiyatı: 34.39 TL
ANKARA

  • Benzin litre fiyatı: 63.67 TL
  • Motorin litre fiyatı: 72.71 TL
  • LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İZMİR

  • Benzin litre fiyatı: 63.94 TL
  • Motorin litre fiyatı: 72.99 TL
  • LPG litre fiyatı: 34.79 TL
