Motorin fiyatlarına indirim yolda: Tabelalar bu gece değişecek

ABD–İran geriliminin etkisiyle şekillenen petrol fiyatları, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler sonrası motorin fiyatlarında sınırlı indirim gündeme geldi. Ancak vergi sistemi nedeniyle indirim pompaya beklenen ölçüde yansımıyor.

Küresel petrol akışının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı çevresinde tırmanan ABD–İran gerilimi, akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri operasyonu durdurup ateşkes sürecini uzattığını açıklamasıyla birlikte, varil fiyatı 95 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrol üzerindeki jeopolitik baskı bir miktar azaldı.

MOTORİNE 2,33 TL İNDİRİM BEKLENİYOR

Akaryakıt ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2,33 TL indirim yapılması bekleniyor. Sistemin işleyişi gereği hesaplanan bu indirimin yüzde 75’i, devletin feragat ettiği ÖTV’nin karşılanması için kesilecek.

İndirimin yalnızca yüzde 25’lik kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak. Böylece motorinin litre fiyatında 58 ile 59 kuruş arasında bir düşüş gerçekleşmesi öngörülüyor.