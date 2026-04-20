Motorin fiyatlarına yapılacak indirim iptal edildi: 'Başka bahara kaldı'

ABD ile İran arasında geçici ateşkesin sona erebileceğine yönelik sinyaller, küresel enerji piyasalarında geçen hafta oluşan iyimser havayı tersine çevirdi. Gelişmeler, petrol ve akaryakıt fiyatlarında yeniden yukarı yönlü baskı oluşturdu.

MOTORİN İNDİRİM BEKLENTİSİ GERİ ÇEKİLDİ

Piyasalardaki olumlu fiyatlamanın etkisiyle motorine çarşamba gününden itibaren indirim yapılması bekleniyordu. Ancak jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte bu beklenti iptal edildi.

Akaryakıt sektörü temsilcileri, motorinin geçen haftayı metrik ton bazında 1.197 dolardan kapattığını belirterek, “25 dolarlık artış bile çarşamba günü motorine indirimi gündeme getirecekti. Bu durumda ÖTV kesintisi düşüldükten sonra en az 1 TL 15 kuruş indirim hesaplanıyordu” ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcileri, ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmelerin petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini belirterek, “Maalesef, iyimser havanın dağılmasıyla indirim, başka bahara kaldı” değerlendirmesinde bulundu.

PETROL FİYATLARINDA JEOPOLİTİK ETKİ

ABD-İran hattındaki gelişmelerin Brent petrol fiyatları üzerinde belirleyici olduğu, özellikle ateşkesin zayıflamasının fiyatlarda yükselişi tetiklediği ifade ediliyor. Artan risk algısı motorin ve benzin fiyatlarına da yansıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62.70 TL

Motorin litre fiyatı: 71.59 TL

71.59 TL LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62.56 TL

Motorin litre fiyatı: 71.45 TL

71.45 TL LPG litre fiyatı: 34.39 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 63.67 TL

Motorin litre fiyatı: 72.71 TL

72.71 TL LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 63.94 TL

Motorin litre fiyatı: 72.99 TL

72.99 TL LPG litre fiyatı: 34.79 TL

Akaryakıt fiyatlarının, küresel petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde yeniden şekillenebileceği belirtiliyor.