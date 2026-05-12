Motorin fiyatlarına zam geldi: İşte güncel fiyat listesi

12.05.2026 09:51:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Motorin fiyatlarına gelen zammın ardından 12 Mayıs itibarıyla güncel akaryakıt listesi netleşti. İstanbul’da 67 TL’yi aşan motorin litre fiyatı ve büyükşehirlerdeki yeni pompa rakamları, araç sahiplerinin maliyet hesaplarını bir kez daha değiştirdi. Peki, akaryakıt fiyatlarına ne kadar zam geldi? Motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni fiyat listesi...

Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişim ve art arda gelen ÖTV zamlarının etkisiyle gündemde kalmayı sürdürüyor. Yurttaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor.

Araç sahipleri, günlük yakıt maliyetlerini hesaplayabilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt arıyor.

Motorinin litre fiyatına 1 TL 12 kuruş zam yansıtıldı.

Peki, 12 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 63.88 TL
  • Motorin litre fiyatı: 67.39 TL
  • LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 63.72 TL
  • Motorin litre fiyatı: 67.23 TL
  • LPG litre fiyatı: 33.29 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 64.83 TL
  • Motorin litre fiyatı: 68.49 TL
  • LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 65.11 TL
  • Motorin litre fiyatı: 68.77 TL
  • LPG litre fiyatı: 33.69 TL
