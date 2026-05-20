Cumhuriyet Gazetesi Logo
Motorin fiyatlarına zam yolda: Tabelalar bu gece değişecek
Paylaş

Motorin fiyatlarına zam yolda: Tabelalar bu gece değişecek

20.05.2026 09:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Motorin fiyatlarına zam yolda: Tabelalar bu gece değişecek

Brent petroldeki yükselişin doğrudan yansıması olarak akaryakıt fiyatlarında beklenen yeni artış, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda litre fiyatlarını illere göre yeni zirvelere taşıyacak. Peki, motorine ne kadar zam gelecek? İşte tüm ayrıntılar ve fiyat listesi...

Motorin fiyatlarına zam yolda: Tabelalar bu gece değişecek

Enerji piyasalarındaki hareketlilik sürüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş ve yükselişler, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor.

Motorin fiyatlarına zam yolda: Tabelalar bu gece değişecek

ABD ile İran arasında beklenen barış sürecinin sekteye uğraması ve bölgede yeniden yükselen gerilim, küresel petrol piyasalarında fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Jeopolitik risklerin yeniden öne çıkmasıyla birlikte brent petrol fiyatlarında artış yaşanırken, akaryakıt tabelalarında yeni değişiklik beklentisi oluştu.

Motorin fiyatlarına zam yolda: Tabelalar bu gece değişecek

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 65.02 TL

Motorin litre fiyatı: 67.48 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

Motorin fiyatlarına zam yolda: Tabelalar bu gece değişecek

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64.86 TL

Motorin litre fiyatı: 67.32 TL

LPG litre fiyatı: 33.29 TL

Motorin fiyatlarına zam yolda: Tabelalar bu gece değişecek

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 65.99 TL

Motorin litre fiyatı: 68.59 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL

Motorin fiyatlarına zam yolda: Tabelalar bu gece değişecek

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 66.27 TL

Motorin litre fiyatı: 68.86 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL

Motorin fiyatlarına zam yolda: Tabelalar bu gece değişecek

MOTORİN FİYATLARINA ZAM BEKLENİYOR

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,74 TL fiyat artışı bekleniyor.

Motorin fiyatlarına zam yolda: Tabelalar bu gece değişecek

Bugün itibarıyla benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. Yapılması beklenen zam sonrası İstanbul’da motorinin litre fiyatı 69,22 TL’ye, Ankara’da 70,33 TL’ye, İzmir’de 70,60 TL’ye, doğu illerinde ise 72,06 TL’ye yükselecek.

İlgili Konular: #zam #motorin #akaryakıt #Akaryakıt zammı #motorin zam

İlgili Haberler

Ekonomist İnan Mutlu'dan acı 19 Mayıs tablosu: 'Gençlik geleceksizleşiyor, en ciddi sorunumuz bu...'
Ekonomist İnan Mutlu'dan acı 19 Mayıs tablosu: 'Gençlik geleceksizleşiyor, en ciddi sorunumuz bu...' Ekonomist İnan Mutlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Eurostat verilerini paylaşarak Türkiye’deki genç nüfusun eğitim ve istihdam durumuna ilişkin tabloyu gündeme taşıdı. Verilere göre Türkiye’de 15-29 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 26,3’ü ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor.
Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 20 Mayıs 2026 Çarşamba...
Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 20 Mayıs 2026 Çarşamba... 20 Mayıs 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 20 Mayıs 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın sözleri ikna etmedi: Piyasalarda 'ani kur atağı' korkusu
TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın sözleri ikna etmedi: Piyasalarda 'ani kur atağı' korkusu Merkez Bankası'nın 44 milyar dolarlık döviz ve 57 tonluk fiziki altın satışı devalüasyon beklentilerini dindiremedi. Büyük yatırımcıların rezerv erimesini önceden fark edip güvenli limanlara kaçmasıyla borsada sert düşüşler görüldü. Son yaşananlar Türk ekonomisindeki kırılganlıkları su yüzüne çıkarırken ekonomi yönetimine duyulan güveni de ağır bir teste tabi tuttu.