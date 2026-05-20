Motorin fiyatlarına zam yolda: Tabelalar bu gece değişecek

Enerji piyasalarındaki hareketlilik sürüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş ve yükselişler, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor.

ABD ile İran arasında beklenen barış sürecinin sekteye uğraması ve bölgede yeniden yükselen gerilim, küresel petrol piyasalarında fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Jeopolitik risklerin yeniden öne çıkmasıyla birlikte brent petrol fiyatlarında artış yaşanırken, akaryakıt tabelalarında yeni değişiklik beklentisi oluştu.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 65.02 TL Motorin litre fiyatı: 67.48 TL LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 64.86 TL Motorin litre fiyatı: 67.32 TL LPG litre fiyatı: 33.29 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 65.99 TL Motorin litre fiyatı: 68.59 TL LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 66.27 TL Motorin litre fiyatı: 68.86 TL LPG litre fiyatı: 33.69 TL

MOTORİN FİYATLARINA ZAM BEKLENİYOR Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,74 TL fiyat artışı bekleniyor.