Ekonomist İnan Mutlu'dan acı 19 Mayıs tablosu: 'Gençlik geleceksizleşiyor, en ciddi sorunumuz bu...'

19.05.2026 14:06:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Ekonomist İnan Mutlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Eurostat verilerini paylaşarak Türkiye’deki genç nüfusun eğitim ve istihdam durumuna ilişkin tabloyu gündeme taşıdı. Verilere göre Türkiye’de 15-29 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 26,3’ü ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor.
Ekonomist İnan Mutlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı Eurostat (Avrupa İstatistik Ofisi) verilerine göre, Türkiye “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler” (NEET) oranında Avrupa ülkeleri arasında en yüksek seviyeye sahip ülke oldu.

Paylaşılan verilere göre Türkiye’de gençlerin yüzde 26,3’ü ne eğitim görüyor ne de çalışıyor.

AVRUPA ORTALAMASI YÜZDE 11 SEVİYESİNDE

Açıklanan verilerde Türkiye’yi yüzde 23,4 ile Kuzey Makedonya ve yüzde 20,0 ile Bosna Hersek takip ediyor.

Avrupa Birliği ortalaması yüzde 11,0 seviyesinde bulunurken, Türkiye’deki oran AB ortalamasının iki katından fazla seviyeye çıkmış durumda.

Listenin alt sıralarında ise gençlerin eğitim ve istihdama katılım oranının daha yüksek olduğu ülkeler yer alıyor. Hollanda’da oran yüzde 5,3, İsveç’te yüzde 5,9, Norveç’te ise yüzde 7,0 olarak kaydedildi.

'EN CİDDİ SORUNUMUZ BU'

Ekonomist İnan Mutlu, 19 Mayıs’ta paylaştığı verilerle gençlerin karşı karşıya olduğu tabloya dikkat çekti.

Mutlu, "Eurostat verilerine göre; Türkiye'de 15-29 yaş arası gençlerin yüzde 26,3'ü ne eğitimde ne istihdamda! Avrupa'da açık ara 1. sıradayız. Gençlik geleceksizleşiyor. 19 Mayıs Bayramında en ciddi sorunumuz bu" ifadelerini kullandı.

 

TESK Başkanı Palandöken'den yapılandırma isyanı: 'Esnaf nasıl ayağa kalkacak?' Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın yüksek faiz oranları nedeniyle borçlarını ödemekte zorlandığını belirterek faizlerin düşürülmesi çağrısında bulundu. Palandöken, vergi ve sosyal güvenlik borçlarının 72 aya kadar yapılandırılmasının olumlu olduğunu ancak yüksek faiz nedeniyle ödeme planlarının sürdürülebilir olmadığını ifade etti.
Yatırım devleri gümüş raporunu güncelledi: UBS, HSBC ve JPMorgan'dan yeni tahminler Küresel belirsizlikler, enflasyon endişeleri ve sanayi talebindeki artış gümüş fiyatlarını tarihi zirvelere taşırken, uluslararası finans kuruluşları da tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Son bir yılda fiyatı ikiye katlanan gümüş için 100 dolar senaryoları gündeme gelirken, analistler “1000 dolar” tartışmalarına da açıklık getirdi.
TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın sözleri ikna etmedi: Piyasalarda 'ani kur atağı' korkusu Merkez Bankası'nın 44 milyar dolarlık döviz ve 57 tonluk fiziki altın satışı devalüasyon beklentilerini dindiremedi. Büyük yatırımcıların rezerv erimesini önceden fark edip güvenli limanlara kaçmasıyla borsada sert düşüşler görüldü. Son yaşananlar Türk ekonomisindeki kırılganlıkları su yüzüne çıkarırken ekonomi yönetimine duyulan güveni de ağır bir teste tabi tuttu.