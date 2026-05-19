Ekonomist İnan Mutlu'dan acı 19 Mayıs tablosu: 'Gençlik geleceksizleşiyor, en ciddi sorunumuz bu...'

Ekonomist İnan Mutlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı Eurostat (Avrupa İstatistik Ofisi) verilerine göre, Türkiye “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler” (NEET) oranında Avrupa ülkeleri arasında en yüksek seviyeye sahip ülke oldu.

Paylaşılan verilere göre Türkiye’de gençlerin yüzde 26,3’ü ne eğitim görüyor ne de çalışıyor.

AVRUPA ORTALAMASI YÜZDE 11 SEVİYESİNDE

Açıklanan verilerde Türkiye’yi yüzde 23,4 ile Kuzey Makedonya ve yüzde 20,0 ile Bosna Hersek takip ediyor.

Avrupa Birliği ortalaması yüzde 11,0 seviyesinde bulunurken, Türkiye’deki oran AB ortalamasının iki katından fazla seviyeye çıkmış durumda.

Listenin alt sıralarında ise gençlerin eğitim ve istihdama katılım oranının daha yüksek olduğu ülkeler yer alıyor. Hollanda’da oran yüzde 5,3, İsveç’te yüzde 5,9, Norveç’te ise yüzde 7,0 olarak kaydedildi.

'EN CİDDİ SORUNUMUZ BU'

Ekonomist İnan Mutlu, 19 Mayıs’ta paylaştığı verilerle gençlerin karşı karşıya olduğu tabloya dikkat çekti.

Mutlu, "Eurostat verilerine göre; Türkiye'de 15-29 yaş arası gençlerin yüzde 26,3'ü ne eğitimde ne istihdamda! Avrupa'da açık ara 1. sıradayız. Gençlik geleceksizleşiyor. 19 Mayıs Bayramında en ciddi sorunumuz bu" ifadelerini kullandı.