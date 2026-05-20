Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 20 Mayıs 2026 Çarşamba...

Altın fiyatları çarşamba günü geriledi. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güçlenmesi, Washington ile Tahran arasında olası uzlaşı beklentisinin güvenli liman talebini azaltmasıyla piyasada aşağı yönlü baskıyı artırdı.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.537 TL Çeyrek altın 10.742 TL Cumhuriyet altını 42.816 TL Ons altın 4.467 dolar Yarım altın 21.477 TL Tam altın 43.210 TL Gremse altın 108.356 TL

ALTIN FİYATLARINDA GERİLEME SÜRDÜ

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 467,59 dolara indi. Altın, önceki seansta 30 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini test etmişti.

ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,9 kayıpla 4 bin 471,10 dolardan işlem gördü.

YÜKSELEN FAİZLER ALTINI BASKILADI

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yükselen tahvil getirileri ile güçlenen doların altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, “Faiz görünümündeki şahin dönüş sayesinde dolar yeniden güç kazanırken, altın bu ortamda ivme kaybediyor” ifadelerini kullandı.

Dolar endeksi son altı haftanın zirve seviyelerine yakın seyrederken, güçlü dolar altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha maliyetli hale getirdi.

ABD’nin gösterge 10 yıllık tahvil faizleri de son bir yılı aşkın dönemin en yüksek seviyelerine yakın hareketini sürdürdü. Bu durum, faiz getirisi bulunmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırdı.

İRAN KONUSUNDA FARKLI MESAJLAR GELDİ

ABD yönetiminden İran’a yönelik açıklamalar piyasalarda karışık sinyaller verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’ın gerekmesi halinde Tahran’da saldırı düzenlemek zorunda kalabileceğini ifade etti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise tarafların ilerleme kaydettiğini ve yeniden çatışma istemediğini söyledi.

FED’DEN FAİZ ARTIRIMI MESAJI

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, mevcut faiz seviyelerinin bu aşamada uygun olduğunu ve enflasyonist baskıların hafiflemesine katkı sağladığını belirtti.

Paulson, yatırımcıların faiz artışlarının yeniden gündeme gelebileceği ihtimalini dikkate almaya başlamasını “sağlıklı” bir gelişme olarak değerlendirdi.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin büyük bölümü, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz indirimi yapmayacağını öngörüyor. Ekonomistler, mevcut enflasyon baskısının geçici olacağı beklentisiyle faiz indirimi tahminlerini gelecek yıla erteledi.

Piyasalar şimdi gün içinde açıklanacak Fed’in nisan ayı toplantı tutanaklarına odaklanmış durumda.

GÜMÜŞ VE PLATİNDE DE KAYIP YAŞANDI

Diğer değerli metallerde de satış baskısı etkili oldu.

Spot gümüş yüzde 0,8 düşüşle 73,22 dolara gerilerken, platin yüzde 0,5 kayıpla 1.912,67 dolardan işlem gördü. Paladyum ise yüzde 0,2 yükselişle 1.356,32 dolara çıktı.