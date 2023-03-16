Motorinde indirim yolda... İşte güncel fiyatlar (16 Mart 2023)
Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 34 kuruş indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 34 kuruş indirim bekleniyor.
GÜNCEL FİYATLAR
NTV'nin haberine göre; güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,88 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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