Motorinde indirim yolda... İşte güncel fiyatlar (16 Mart 2023)

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 08:48

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 08:49

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 34 kuruş indirim bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

NTV'nin haberine göre; güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,88 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.