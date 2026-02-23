Motorine büyük zam yolda: Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor!

Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte gündemdeki yerini koruyor. Salı günü motorin fiyatlarına zam beklentisi bulunuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları merak ediliyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor.

Yurttaşlar günlük yakıt maliyetlerini takip etmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt arıyor.

Salı günü motorin fiyatlarına 2 TL 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 57.17 TL

57.17 TL Motorin litre fiyatı: 57.89 TL

57.89 TL LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 57.00 TL

57.00 TL Motorin litre fiyatı: 57.74 TL

57.74 TL LPG litre fiyatı: 29.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 58.10 TL

58.10 TL Motorin litre fiyatı: 59.02 TL

59.02 TL LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI