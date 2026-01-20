Motorine dev zam yolda: Tarih belli oldu!

Küresel piyasalardaki dalgalı seyir, döviz kurunda yaşanan hareketlilik ve art arda yapılan ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Bu gelişmeler, benzin ve motorin fiyatlarının seyrini yakından izleyen yurttaşların gündeminde yer almaya devam ediyor.

Sürücüler, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt arıyor.

Motorin fiyatlarında ise çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 1 lira 15 kuruşluk artış bekleniyor.

Peki, 20 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları hangi seviyelerde? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları…

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.00 TL

54.00 TL Motorin litre fiyatı: 54.86 TL

54.86 TL LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.83 TL

53.83 TL Motorin litre fiyatı: 54.69 TL

54.69 TL LPG litre fiyatı: 28.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.90 TL

54.90 TL Motorin litre fiyatı: 55.94 TL

55.94 TL LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI