Motorine indirim bekleniyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları (18 Eylül 2022)

Döviz kurundaki artış ve ağır vergiler nedeniyle yurttaşın gözü yakıt fiyatlarında. Motorin grubunda 20 Eylül Salı gününden itibaren indirim bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 09:32
Motorine indirim bekleniyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları (18 Eylül 2022)
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Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor. 

NTV'de yer alan habere göre, motorin grubunda 20 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 76 kuruş indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 24.86 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 19.23 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 24.99 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 19.38 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 25.01 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 19.36 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.


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