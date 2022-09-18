Motorine indirim bekleniyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları (18 Eylül 2022)
Döviz kurundaki artış ve ağır vergiler nedeniyle yurttaşın gözü yakıt fiyatlarında. Motorin grubunda 20 Eylül Salı gününden itibaren indirim bekleniyor.
Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor.
NTV'de yer alan habere göre, motorin grubunda 20 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 76 kuruş indirim bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Motorin litresi 24.86 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.23 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 24.99 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.38 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 25.01 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.36 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
Video Haberler
- ''Dünya ile bağım kesildi''
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker cephesinde kritik gelişme
- Sedat Peker’den 'Cenk Çelik' açıklaması
- Seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
- İkinci el oto satışında yeni karar
- Süper Lig'de flaş ayrılık!
- Babacan'dan Alevilere yönelik mesajlar
- Reha Muhtar hakkında 13 yaşındaki kızına şiddet iddiası
- Perinçek'i işaret etti: Erdoğan-Bahçeli neyi konuşuyor?
- Bakan Bilgin EYT için tarih verdi
- Peker videolarıyla bilinen isme silahlı saldırı