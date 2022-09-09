Güncel benzin ve motorin fiyatları (9 Eylül 2022)

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. İşte güncel akaryakıt pompa fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 10:35
Güncel benzin ve motorin fiyatları (9 Eylül 2022)
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Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor.

Petrol fiyatları, küresel resesyon korkularının ortasında Çin'den gelen talep endişelerinin büyük bir bir satış dalgasına yol açmasıyla geriledi.

Fakat petrolde yaşanan gerileme şu an ton fiyatına yansımadı. Motorinin ton fiyatı ise 1.081.63 dolar.

Petroldeki gerilemenin ardından cuma günü benzinde 1 lira 51 kuruş indirim yapıldı. Perşembe geçerli olmak üzere ise motorinin litresine 1.12 TL indirim geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 24.86 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 19.23 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 24.99 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 19.38 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 25.01 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 19.36 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.


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