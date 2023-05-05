Motorine indirim geldi.. Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte güncel benzin ve motorin fiyatları (5 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 05.05.2023 - 08:13

Güncelleme: 05.05.2023 - 08:13

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, gece yarısı itibarıyla motorinde 49 kuruş indirim gerçekleşti.

Fiyat değişikliği, pompa satış fiyatlarına yansıdı.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 17,97 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.37 satılıyor.

Motorine geçen günlerde 1 lira 30 kuruş indirim gelmişti.



