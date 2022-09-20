Motorine indirim geldi: Güncel benzin ve motorin fiyatları (20 Eylül 2022)
Döviz kurundaki artış ve ağır vergiler nedeniyle yurttaşın gözü yakıt fiyatlarında. Motorin grubunda bugünden itibaren indirim geldi.
Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor.
Motorin grubuna bugün 1 lira 76 kuruş indirim geldi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Motorin litresi 23.12 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.23 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 23.25 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.38 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 23.27 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.36 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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