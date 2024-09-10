Petrol fiyatları çakıldı... Akaryakıtta tabela değişiyor: Yüzde 16'lık dev fark!
Yarından itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 50 kuruş indirim yapılması beklenirken benzinin fiyatında herhangi bir değişiklik olmayacağı paylaşıldı. İstanbul'da motorin litre fiyatı şu anda 43,17 TL seviyelerinde, benzin litre fiyatı ise 41,55 TL civarında bulunuyor.
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş motorin fiyatlarına yansıdı. Geçen bir aylık süre içinde 80 dolar seviyesinden 67 dolara kadar gerileyen ham petrol fiyatları yüzd 16'nın üzerinde değer kaybetti.
Varil fiyatı düşen petrol sonucunda beklenen indirim haberleri gelmeye başladı.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgilere göre, yarından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 50 kuruş indirim yapılacak.
Benzin fiyatlarında ise bu gece bir değişiklik olmayacak.
İSTANBUL, İZMİR, ANKARA
Bu geceki indirimle motorinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 41,67 TL, Ankara’da 42,17 TL, İzmir’de ise 42,70 TL olacak.
Benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da yaklaşık 41,55 TL, Ankara’da 41,88 TL, İzmir’de ise 42,34 TL seviyelerinde kalacak.
İNDİRİM KISITLI KALDI!
Petrol fiyatlarının yüzde 16'nın üzerinde düşmesine karşılık akaryakıt fiyatları ise daha ağır hareketler sergiliyor. Son yapılan 1.5 liralık indirim ile motorin fiyatları yaklaşık yüzde 3.5 oranında ucuzlamış olacak.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor.
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